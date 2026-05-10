Mariana Zapata sorprendió al confesar lo que siente por Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia; esto dijo

Luego de la fiesta en pijama, los participantes decidieron prolongar la noche con conversaciones en el jacuzzi.

Mariana Zapata dejó claro que no es la mujer de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Karen Sevillano Karen Sevillano se pronuncia en redes tras conocer estado de salud de La Segura: "GUERRERA"

¿Por qué se molestó Mariana Zapata con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Tebi se acercó a Mariana y, además de preguntarle por qué Juanda Caribe había preferido irse a dormir, lanzó un comentario que la incomodó: aseguró que ella sabía respetar los espacios del humorista.

Mariana aclaró que no entendía esa referencia porque ellos no eran pareja. Zapata afirmó que no tiene por qué estar detrás de Juanda y que es libre de compartir con los demás compañeros.

Ante la explicación de Tebi, quien insistió en que hablaba desde la perspectiva de la alianza que ambos mantienen en el juego, Mariana fue contundente: si realmente estuviera interesada en Juanda, se habría ido con él.

Recordó que en sus relaciones pasadas ha sido intensa y muy entregada, pero en este caso solo existe una amistad sincera.

Artículos relacionados Viral Falleció Germán Vargas Lleras: esta fue su faceta que pocos conocían

¿Quiénes están en la placa de nominados de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda, por su parte, sigue en riesgo de eliminación junto a Campanita y Alejandro Estrada. Uno de los tres abandonará la competencia y definirá el top 6 del reality, que cada vez se acerca más a su final.

A pesar de la placa reducida, el brunch reunió a todos los habitantes. Valentino Lázaro fue el encargado de moderar la dinámica, formulando preguntas y leyendo las inquietudes enviadas por los televidentes a través de redes sociales.

Además, Zapata sigue muy cercana a Juanda, quien le otorgó la inmunidad esta semana, gesto que fortaleció aún más su alianza dentro del juego.

La influenciadora también sorprendió al hacer las paces con Beba después de dos tensas semanas en las que su amistad estuvo a prueba.

Ahora queda esperar si logran llegar a la final con Valentino Lázaro, quien le aseguró el puesto en el top 6 a Beba con el poder de salvación.

Artículos relacionados Yina Calderón Maiye reaccionó al anuncio de Yina Calderón de tomar acciones legales contra Jhorman Toloza; ¿lo retó a mostrar pruebas?

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App