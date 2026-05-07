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Karen Sevillano se pronuncia en redes tras conocer estado de salud de La Segura: "GUERRERA"

Karen Sevillano se pronunció con un mensaje de apoyo a La Segura tras conocerse detalles sobre su estado de salud.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karen Sevillano se pronuncia en redes tras conocer estado de salud de La Segura
Karen Sevillano envía mensaje de fortaleza a La Segura / (Foto del Canal RCN)

La Segura volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras compartir una actualización sobre su estado de salud.

Sus declaraciones generaron múltiples reacciones y una de las que más llamó la atención fue la de Karen Sevillano, quien le dedicó un mensaje de apoyo.

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¿Qué dijo La Segura sobre su estado de salud?

La Segura compartió con sus seguidores una nueva actualización sobre el proceso médico que enfrenta por cuenta de su dolor crónico.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido reveló que el procedimiento al que se sometió no tuvo el resultado que esperaba y que, tras la intervención, su estado presentó complicaciones que cambiaron el rumbo del tratamiento.

¿Qué dijo La Segura sobre su estado de salud?
La Segura revela nuevos detalles sobre su estado de salud / (Foto del Canal RCN)

Según explicó en sus redes sociales, el procedimiento consistía en la implantación de un neuroestimulador medular, un dispositivo que busca disminuir las señales de dolor mediante impulsos eléctricos.

La creadora de contenido contó que este tratamiento hacía parte de una fase de prueba para evaluar cómo reaccionaba su cuerpo antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, aseguró que el resultado no fue el que esperaba y que incluso el dolor aumentó.

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¿Cómo se siente La Segura tras sus problemas de salud?

La creadora de contenido también habló sobre cómo esta situación ha afectado su estado emocional. A través de sus redes sociales, confesó que ha vivido días difíciles mientras intenta adaptarse al tratamiento y afrontar los cambios que ha tenido tras el procedimiento médico.

¿Cómo se siente La Segura tras sus problemas de salud?
La Segura se pronuncia tras enfrentar problemas de salud / (Foto del Canal RCN)

La Segura contó que las últimas semanas no han sido fáciles y que ha intentado entender por qué el procedimiento no salió como esperaba. También explicó que ha tenido que adaptarse nuevamente a los dolores y continuar en controles médicos para revisar qué sigue en su tratamiento.

A pesar del difícil momento que atraviesa, la creadora de contenido aseguró que quiere seguir adelante y continuar buscando alternativas que le permitan mejorar su calidad de vida.

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¿Qué mensaje compartió Karen Sevillano en redes sociales?

Tras conocerse la actualización sobre el estado de salud de La Segura, Karen Sevillano se pronunció en sus redes sociales con un mensaje de apoyo. La creadora de contenido compartió unas palabras dirigidas a su amiga, destacando el proceso que ha enfrentado.

“Si de resiliencia hablamos… hay que nombrarte❤️. Sos una DURA Y UNA GUERRERA SEGU💜🫂”.

El mensaje generó diferentes reacciones en redes sociales, donde internautas comentaron la cercanía entre ambas creadoras de contenido y el acompañamiento que han mostrado públicamente en distintos momentos de su vida digital.

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