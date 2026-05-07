Sara Corrales generó angustia en redes tras experimentar contracciones en su embarazo; ¿qué dijo?

Sara Corrales volvió a generar conversación luego de compartir un video en el que mostró parte de lo que vive en la recta final de su embarazo. La actriz publicó unas imágenes que despertaron dudas sobre la posible llegada de su hija Mila.

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¿Qué ha dicho Sara Corrales sobre su embarazo?

Desde que confirmó que está esperando una niña, Sara Corrales ha compartido varios momentos de esta etapa. La actriz contó que su hija se llamará Mila y que el nacimiento está previsto para mediados de mayo de 2026 en México, donde vive junto a su esposo Damián Pasquini.

Sara Corrales reveló que su hija se llamará Mila / (Foto de AFP y Freepik)

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre sus seguidores fue que la actriz explicó que, después de intentar procesos de fertilización in vitro sin éxito, el embarazo ocurrió de forma natural durante un viaje en el que renovó sus votos matrimoniales.

Además, Sara ha mostrado parte de las rutinas que mantiene durante el embarazo. Según ha contado, continúa enfocada en una alimentación basada en vegetales y grasas saludables, así como en ejercicios adaptados a esta etapa.

La actriz también reveló que hará una pausa en su carrera profesional para concentrarse en el cuidado de su hija durante los primeros meses. En varias publicaciones ha mencionado que contará con el apoyo de su mamá y familiares durante el posparto.

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¿Cuándo nacería la bebé de Sara Corrales?

De acuerdo con lo que ha compartido la actriz, Mila nacería a mediados de mayo de 2026. En los últimos días, Sara ha mostrado que ya tiene preparados varios detalles para la llegada de la bebé.

Entre los aspectos que reveló, explicó que ya tiene lista la maleta para ir a la clínica y que incluso la mantiene en el carro, pues, el nacimiento podría ocurrir en cualquier momento. En tono de humor, comentó que su hija “está muy cómoda” y todavía no decide salir.

Sara Corrales se pronuncia sobre el nacimiento de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

También contó que la bebé nacerá en México y que tendrá nacionalidades relacionadas con Colombia, México, Argentina e Italia, debido a las raíces familiares de la pareja.

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¿Qué dijo Sara Corrales sobre sus contracciones?

Este 7 de mayo, Sara Corrales llamó la atención tras publicar un video en su cuenta de Instagram en el que habló sobre algunas contracciones que había comenzado a sentir.

En las imágenes, la actriz aparece sosteniéndose de un mueble mientras intenta respirar de manera pausada. Posteriormente, decidió sentarse mientras seguía explicando cómo se sentía en ese momento.

El video generó conversación entre los internautas porque terminó de manera repentina y no mostró qué ocurrió después. Por esa razón, varios seguidores afirmaron en redes sociales que permanecen atentos a cualquier novedad sobre el nacimiento de Mila.

Hasta ahora, Sara Corrales no ha confirmado si ya inició trabajo de parto, pero sus recientes publicaciones dejaron ver que el nacimiento de su hija estaría cada vez más cerca.