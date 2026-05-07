Actor de Buena suerte Charlie confirmó que será papá: así dio la noticia

Un reconocido actor de Disney sorprendió a sus seguidores al confirmar que se convertirá en papá junto a su esposa, noticia que rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales.

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El anuncio fue compartido por la pareja a través de una publicación conjunta que emocionó especialmente a los fanáticos de las series juveniles de Disney Channel, quienes crecieron viendo al actor en pantalla.

¿Quién es el actor de Disney que será papá?

Se trata de Bradley Steven Perry, recordado por interpretar a Gabe Duncan en la serie juvenil Buena suerte Charlie.

El actor, quien contrajo matrimonio el pasado 14 de septiembre de 2025 con Natasha Bure, ahora Natasha Perry, confirmó que ambos están esperando a su primer hijo.

Bradley Steven Perry anunció que será papá y emocionó a fans de Disney (Foto Natasha Campos / AFP)

La pareja, que hizo pública su relación en julio de 2024, compartió una serie de fotografías donde Natasha aparece mostrando su barriguita de embarazo junto al actor.

En las imágenes se puede ver a ambos sosteniendo unas tazas con las palabras “Dada” y “Mama”, mientras Natasha luce una camisa desabotonada que deja ver su embarazo.

Las fotografías estuvieron acompañadas por el mensaje “our dream role”, frase que en español significa “nuestro rol soñado”.

El anuncio rápidamente se llenó de comentarios de seguidores y celebridades que felicitaron a la pareja por esta nueva etapa en sus vidas.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la noticia del embarazo?

La publicación no tardó en hacerse viral y recibió miles de mensajes de felicitación por parte de fanáticos y figuras del entretenimiento.

Entre las celebridades que reaccionaron estuvieron Taylor Lautner y su esposa Taylor Lautner, quienes comentaron de manera divertida que su bebé tendría un mejor amigo.

Otras figuras del entretenimiento también dejaron mensajes en la publicación, entre ellos Zachary Gordon, Olivia Holt y Jaclyn Hill.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Mia Talerico, quien interpretó a Charlie, la hermana menor de Bradley Steven Perry en la serie Buena suerte Charlie.

Los seguidores del actor también reaccionaron con nostalgia al recordar su etapa en Disney Channel y aseguraron que sienten que “crecieron junto a él”, por lo que la noticia de su futura paternidad les generó emoción y sorpresa.