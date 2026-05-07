Actor que protagonizó novela junto a Shakira sorprendió al revelar detalles de su vida actual; ¿quién es?

El actor Pedro Rendón, quien protagonizó junto a Shakira la producción El Oasis emitida entre 1993 y 1995, reveló que se dedica como conductor de una plataforma digital.

Shakira no volvió a actuar tras su participación en El Oasis. (Foto Christophe Simon/AFP)

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El actor, recordado como uno de los galanes de los noventa y los dos mil, abandonó el país por motivos personales y desde entonces ha tenido que buscar nuevas formas de ganarse la vida lejos de la actuación.

¿En qué producción de RCN actuó Pedro Rendón?

Rendón es recordado también por su papel de Federico Alvarado en la producción del Canal RCN Dr. Mata, protagonizada por Enrique Carriazo.

En redes sociales, Pedro expresó su molestia por las conversaciones que sostiene en su nuevo trabajo, donde asegura que muchas veces los colombianos son identificados por las narconovelas y no por los grandes talentos que representan al país.

Aunque aclaró que no siempre sucede, señaló que cuando se encuentra con ese tipo de comentarios procura hablar de personalidades como Shakira, Juanes o James Rodríguez, antes que mencionar a Pablo Escobar y otros nombres ligados a la ilegalidad.

El actor también respondió a quienes lo critican por sus opiniones y cuestionan si puede trabajar legalmente en Estados Unidos.

Rendón aseguró que tiene todos sus papeles al día y que su labor como conductor de plataforma digital le ha permitido sostenerse económicamente, aunque no sea el camino que imaginó cuando inició su carrera artística.

Para él, lo más importante es mantenerse activo y demostrar que los colombianos pueden abrirse paso en cualquier parte del planeta.

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¿Shakira volvió a actuar después de El Oasis?

Pese a los nombres que integraban el elenco de El Oasis, la producción no logró gran relevancia entre la audiencia y con el tiempo fue dejada en el olvido.

Incluso se ha rumorado que la propia Shakira habría comprado los derechos de la telenovela para evitar su retransmisión, aunque esa información nunca fue confirmada.

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Tras esa experiencia, la cantante realizó pequeñas participaciones y cameos en dos producciones internacionales, pero nunca volvió de manera formal a la actuación, concentrando toda su energía en la música.

Mientras tanto, Pedro Rendón continuó su camino en la televisión nacional, aunque hoy su vida transcurre lejos de los reflectores.