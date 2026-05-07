Carlos Villagrán "Quico" en el Chavo del 8, causó furor en redes sociales al encontrarse con el astro del fútbol Lionel Messi.

Lionel Messi se prepara para disputar su sexto mundial de fútbol. (Foto Juan Mabromata/AFP)

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¿Cómo fue el momento en el que se encontraron Lionel Messi y Quico?

En su cuenta de Instagram, el actor compartió una serie de fotografías y videos junto al argentino en las instalaciones del Inter de Miami, equipo donde actualmente juega el campeón del mundo.

El video ya supera los siete millones de reproducciones y muestra el momento en que Villagrán le da un beso en la mejilla y le expresa su admiración al futbolista con la voz de Quico pidiéndole que no se retire pronto.

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La escena se convirtió rápidamente en tendencia, pues reunió a dos íconos de la cultura popular: uno desde la televisión latinoamericana y otro desde el deporte mundial.

El cruce entre ambos fue interpretado por los internautas como un momento histórico que reafirma el impacto cultural de El Chavo del 8, incluso décadas después de terminado.

El actor también compartió otra publicación en la que mostró con orgullo la camiseta del Inter de Miami que Messi le obsequió y firmó con su nombre.

“Admiración absoluta de ambas partes Argentina y México. FUTBOL ⚽️ y COMEDIA”, escribió Carlos Villagrán en su publicación.

Mientras tanto, el argentino continúa enfocado en su preparación para disputar su sexto mundial con la selección, un reto que lo mantiene en la cima del deporte Rey.

¿Carlos Villagrán sigue interpretando a Quico, personaje del Chavo del 8?

Por su parte, el actor ha estado promocionando sus salsas machas llamadas “Tesoros”, en programas de televisión y plataformas digitales.

Aunque su avanzada edad le impide realizar los característicos movimientos de Quico con la misma energía de antes, Villagrán continúa llevando su personaje a diferentes escenarios, manteniendo viva la memoria de la vecindad más famosa de la televisión.

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Sin embargo, las presentaciones de Villagrán como Quico también le han valido críticas y señalamientos, pues muchos consideran que intenta seguir monetizando un personaje que debió dejar atrás hace mucho tiempo.