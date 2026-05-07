Beba reveló que tiene una fuerte conexión con Alejandro Estrada en La casa de los famosos; ¿estrategia?

Beba sorprendió al decir que está teniendo una conexión diferente y especial con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Beba se muestra más cercana de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Beba sobre su vínculo con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Esta semana los participantes tienen que atender a unos invitados VIP como en un hotel cinco estrellas.

Por esa razón, los concursantes se han ido rotando los roles que deben cumplir dentro de la dinámica que les sumará puntos para la prueba de beneficio y castigo.

Kimberly Reyes fue la invitada de la jornada y a Beba le tocó ser la cocinera, mientras que Alejandro asumió el papel de botones.

Durante la conversación con la actriz, la barranquillera expresó que se está creando una buena conexión con su compañero Alejandro Estrada, comentario que causó revuelo entre los demás habitantes y hasta en el mismo cucuteño, quien reaccionó con una broma.

Con estas palabras, Beba dejó claro que no es ajena a una alianza con Alejandro para asegurar su cupo en el top 6 de la competencia.

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La noche de nominación estuvo cargada de tensión. Cuatro participantes quedaron en riesgo de abandonar el juego: Juanda Caribe fue nominado por Alexa Torrex, recientemente eliminada; Campanita por decisión del público; y tanto Beba como Alejandro por la casa.

Esta jugada generó múltiples comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores interpretaron que la deportista busca recibir apoyo del fandom del actor, considerado uno de los más fuertes de la temporada.

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¿Quiénes se encuentran en el top 6 hasta el momento en La casa de los famosos Colombia 3?

Por el momento, Tebi, Mariana Zapata y Valentino Lázaro ya aseguraron su cupo para la siguiente semana, mientras se disputa la prueba de salvación.

En esta oportunidad, los famosos deben mantener en el aire una bola de ping pong con un secador de cabello, pasándola por en medio de unos aros en una pista.

El ganador tendrá una decisión importante en sus manos, aunque lo más esperado es que cada uno cuide su puesto y se salve a sí mismo.