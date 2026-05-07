Tebi Bernal y Alejandro Estrada tuvieron contundente charla sobre sus estrategias: esto se dijeron
“Estamos adelante”, Tebi Bernal compartió varias de sus estrategias con Alejandro Estrada para seguir en la competencia.
En las últimas semanas, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado dentro de la competencia.
Por el momento, el Top 7 ha presentado una ola de comentarios mediante las redes sociales por todo lo que han vivido dentro del reality, en especial, porque están a un paso de llegar a la final.
Con base en esto, Alejandro Estrada y Tebi Bernal han generado una ola de comentarios mediante las redes sociales al permanecer dentro de la competencia, en especial, por todos los momentos que han vivido dentro de la competencia.
¿Qué hablaron Alejandro Estrada y Tebi Bernal sobre las estrategias en La casa de los famosos Colombia?
Es clave mencionar que Alejandro Estrada y Tebi Bernal han generado una gran variedad de comentarios a través de las redes sociales por todos los sucesos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.
Por este motivo, ambas celebridades aprovecharon la oportunidad para analizar con detalle todos los sucesos que se han presentado dentro de la competencia, en especial, por las estrategias que deben analizar con detalle para analizar cada uno de sus movimientos, pues, expresaron las siguientes palabras:
“Estamos muy adelante, hablamos la primera semana y seguimos acá. Si mañana nos ganamos esa salvación, a darle gracias a Dios. Imagínate que cuando empezaron a mencionar a todos los participantes, dije: ojalá no sea yo”, dice en la descripción de la publicación.
¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Tebi Bernal ante algunas estrategias de juego en la competencia?
En medio de la conversación, Alejandro Estrada aprovechó la oportunidad para felicidad a Tebi Bernal al ver que aunque no está dentro de la placa de nominados, ha tenido un gran desempeño en el reality, en especial, por demostrar que su método de juego sigue intacto:
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“Yo antes de que te nombraran, te felicité. Por este motivo, me siento mayormente beneficiado porque no estoy en la placa, pero si es un beneficio que ambos no estemos en la misma placa”, le dijo Alejandro a Tebi Bernal.