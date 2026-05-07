Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tebi Bernal y Alejandro Estrada tuvieron contundente charla sobre sus estrategias: esto se dijeron

“Estamos adelante”, Tebi Bernal compartió varias de sus estrategias con Alejandro Estrada para seguir en la competencia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Tebi Bernal y Alejandro Estrada tuvieron contundente charla sobre sus estrategias: esto se dijeron
¿Qué estrategias tienen Alejandro Estrada y Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, los participantes que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado dentro de la competencia.

Por el momento, el Top 7 ha presentado una ola de comentarios mediante las redes sociales por todo lo que han vivido dentro del reality, en especial, porque están a un paso de llegar a la final.

Con base en esto, Alejandro Estrada y Tebi Bernal han generado una ola de comentarios mediante las redes sociales al permanecer dentro de la competencia, en especial, por todos los momentos que han vivido dentro de la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué hablaron Alejandro Estrada y Tebi Bernal sobre las estrategias en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Alejandro Estrada y Tebi Bernal han generado una gran variedad de comentarios a través de las redes sociales por todos los sucesos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Tebi Bernal y Alejandro Estrada tuvieron contundente charla sobre sus estrategias: esto se dijeron
Estas fueron las estrategias de Tebi Bernal y Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, ambas celebridades aprovecharon la oportunidad para analizar con detalle todos los sucesos que se han presentado dentro de la competencia, en especial, por las estrategias que deben analizar con detalle para analizar cada uno de sus movimientos, pues, expresaron las siguientes palabras:

“Estamos muy adelante, hablamos la primera semana y seguimos acá. Si mañana nos ganamos esa salvación, a darle gracias a Dios. Imagínate que cuando empezaron a mencionar a todos los participantes, dije: ojalá no sea yo”, dice en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Tebi Bernal ante algunas estrategias de juego en la competencia?

Tebi Bernal y Alejandro Estrada tuvieron contundente charla sobre sus estrategias: esto se dijeron
Esto le dijo Alejandro Estrada a Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

En medio de la conversación, Alejandro Estrada aprovechó la oportunidad para felicidad a Tebi Bernal al ver que aunque no está dentro de la placa de nominados, ha tenido un gran desempeño en el reality, en especial, por demostrar que su método de juego sigue intacto:

“Yo antes de que te nombraran, te felicité. Por este motivo, me siento mayormente beneficiado porque no estoy en la placa, pero si es un beneficio que ambos no estemos en la misma placa”, le dijo Alejandro a Tebi Bernal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sheila Gándara despertó rumores de un nuevo amor tras video cantando. Juanda Caribe

Sheila Gándara despertó rumores de nuevo amor tras mostrarse cantando enamorada: “una luz diferente”

Sheila Gándara despertó rumores de un nuevo amor tras video en el que mostró el resultado de su cambio de look.

Beba habló de su conexión con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Beba reveló que tiene una fuerte conexión con Alejandro Estrada en La casa de los famosos; ¿estrategia?

Beba expresó que su relación con Alejandro Estrada se ha vuelto diferente, un gesto que desató reacciones dentro de La casa de los famosos.

Alexa Torrex revela qué piensa de Karola tras su eliminación La casa de los famosos

Alexa Torrex habla por primera vez de Karola tras su eliminación de La casa de los famosos

Alexa Torrex rompe el silencio y habla de la opinión que tiene sobre Karola por su participación en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Jhorman Toloza se pronunció luego de que Alexa Torrex se reencontrara con su familia tras La casa de los famosos Colombia Influencers

Jhorman Toloza arremetió contra la familia de Alexa Torrex tras su reencuentro: “La hija pone cachos…”

Jhorman lanzó fuerte comentario luego de que Alexa Torrex se reencontrara con su familia tras su salida de La casa de los famosos.

Actor que protagonizó novela con Shakira habla de su situación actual. Shakira

Actor que protagonizó novela junto a Shakira sorprendió al revelar detalles de su vida actual; ¿quién es?

Hermana de Yeison Jiménez habló sobre el homenaje realizado en el Movistar Arena Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio sobre uno de los homenajes: “Se me hizo maluco”

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia

Estudios revelan que el café en dosis moderadas. Salud

Científicos revelaron cuánto café se debe consumir al día para reducir los niveles de estrés; te contamos