Ex de Tebi Bernal rompió el silencio tras eliminación de Alexa y se pronuncia sobre su relación

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la polémica surgió desde los shippeos y romances que nacieron dentro de la competencia, pues los participantes se involucraron con sus compañeros, teniendo relaciones por fuera.

Claramente, esto generó debate y controversia en redes, porque lo que más se ha comentado sobre la convivencia, es precisamente esas cercanías entre los famosos, como en el caso de Juanda Caribe con Mariana Zapata y Tebi Bernal con Alexa Torrex.

Tras la eliminación de Alexa el pasado domingo 3 de mayo, los televidentes se preguntan qué pasará con ella y Tebi pues cada uno terminó con sus romances de la vida real.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex rompió el silencio y habló de su exprometido Jhorman tras su eliminación, ¿qué dijo?

Por su lado, quien sí les desea el bien es Alejandra Salguero, la ex del deportista, quien se pronunció sobre esa relación.

¿Qué dijo Alejandra Salguero al pronunciarse sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Alejandra Salguero rompió el silencio tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 2026 y reaccionó al pronunciarse sobre su relación con Tebi Bernal.

Alejandra Salguero opina sobre el vínculo entre Tebi Bernal y Alexa. (Foto del Canal RCN)

Pues en una de sus publicaciones en TikTok, una usuaria de esa red social le dejó un contundente comentario:

“Tebi y Alexa se ven muy hermosos. A él no se le ve sino amor por su moradita”. Alejandra contestó: “Súper, que sean muy felices”.

Artículos relacionados Influencers Reviven propuesta de matrimonio de Jhorman Toloza a Alexa Torrex: hubo rechazo familiar | VIDEO

Sin duda, su respuesta generó reacciones, ya que no se esperaba a que se pronunciara de manera tan directa y, además, con emojis con corazones y caritas sonriendo.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su relación con Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex no esperaba su eliminación de La casa de los famosos Colombia, pues, de hecho, el mismo Tebi Bernal pensó que él sería quien saldría de la competencia por lo que los dejaron a los dos en el cuarto de eliminación.

Esto dijo Alejandra Salguero sobre Tebi y Alexa. (Foto / Canal RCN)

Por otro lado, tras su salida de la competencia, Alexa reveló qué pasaría con Tebi, si lo esperase y ella está dispuesta a eso, luego de decir que sus sentimientos por él eran de verdad, aunque debe esperar a que él salga para ver cómo son las cosas afuera.

Además, con respecto a Jhorman Toloza, su exprometido, sin mencionarlo, dijo que tendría que resolver cosas que tiene pendientes.