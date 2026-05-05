Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ex de Tebi Bernal rompió el silencio tras eliminación de Alexa y se pronuncia sobre su relación

Alejandra Salguero se pronuncia sobre la relación de Alexa Torrex y Tebi Bernal, tras la eliminación de la cantante.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandra Salguero opina sobre el vínculo entre Tebi Bernal y Alexa
Alejandra Salguero habla de Tebi Bernal y Alexa. (Foto / Canal RCN)

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la polémica surgió desde los shippeos y romances que nacieron dentro de la competencia, pues los participantes se involucraron con sus compañeros, teniendo relaciones por fuera.

Artículos relacionados

Claramente, esto generó debate y controversia en redes, porque lo que más se ha comentado sobre la convivencia, es precisamente esas cercanías entre los famosos, como en el caso de Juanda Caribe con Mariana Zapata y Tebi Bernal con Alexa Torrex.

Tras la eliminación de Alexa el pasado domingo 3 de mayo, los televidentes se preguntan qué pasará con ella y Tebi pues cada uno terminó con sus romances de la vida real.

Artículos relacionados

Por su lado, quien sí les desea el bien es Alejandra Salguero, la ex del deportista, quien se pronunció sobre esa relación.

¿Qué dijo Alejandra Salguero al pronunciarse sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Alejandra Salguero rompió el silencio tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 2026 y reaccionó al pronunciarse sobre su relación con Tebi Bernal.

Esto dijo Alejandra Salguero sobre Tebi y Alexa
Alejandra Salguero opina sobre el vínculo entre Tebi Bernal y Alexa. (Foto del Canal RCN)

Pues en una de sus publicaciones en TikTok, una usuaria de esa red social le dejó un contundente comentario:

“Tebi y Alexa se ven muy hermosos. A él no se le ve sino amor por su moradita”.

Alejandra contestó: “Súper, que sean muy felices”.

Artículos relacionados

Sin duda, su respuesta generó reacciones, ya que no se esperaba a que se pronunciara de manera tan directa y, además, con emojis con corazones y caritas sonriendo.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su relación con Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex no esperaba su eliminación de La casa de los famosos Colombia, pues, de hecho, el mismo Tebi Bernal pensó que él sería quien saldría de la competencia por lo que los dejaron a los dos en el cuarto de eliminación.

Alejandra Salguero habla de Tebi Bernal y Alexa
Esto dijo Alejandra Salguero sobre Tebi y Alexa. (Foto / Canal RCN)

Por otro lado, tras su salida de la competencia, Alexa reveló qué pasaría con Tebi, si lo esperase y ella está dispuesta a eso, luego de decir que sus sentimientos por él eran de verdad, aunque debe esperar a que él salga para ver cómo son las cosas afuera.

Además, con respecto a Jhorman Toloza, su exprometido, sin mencionarlo, dijo que tendría que resolver cosas que tiene pendientes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro revela nuevos detalles de su embarazo y sorprende Lina Tejeiro

Lina Tejeiro sorprende con nuevos detalles de su embarazo: “es rarísimo”

Lina Tejeiro sorprendió al compartir nuevos detalles sobre su embarazo y cómo ha vivido esta etapa.

Esto dijo el supuesto chamán del concierto de Ryan Castro Ryan Castro

Reapareció el supuesto “chamán” del concierto de Ryan Castro y explicó cuál fue su trabajo allí

Ryan Castro fue tendencia tras su concierto en Medellín por supuestamente contratar a un “chamán”, quien explicó.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa Torrex expuso el pacto que hizo con Tebi Bernal antes de su eliminación: ¿de qué se trata?

Alexa Torrex despejó dudas en una reciente entrevista sobre los planes de ella y Tebi Bernal cuando él salga de la competencia.

Lo más superlike

Así fue el ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia: ¿cómo reaccionaron? Violeta Bergonzi

Así fue el ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia: ¿cómo reaccionaron?

Violeta Bergonzi ingresó de manera sorpresiva a La casa de los famosos Col y los famosos reaccionaron al respecto.

Bad Bunny sorprende en la Met Gala 2026 con look de anciano Bad Bunny

Bad Bunny paralizó La Met Gala 2026 con su increíble transformación: ¿por qué de anciano?

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe