Estatuas del Binomio de Oro en Valledupar son retiradas por fuertes críticas; ¿serán remodeladas?

Las esculturas en honor al Binomio de Oro en Valledupar serán retiradas para su remodelación tras una ola de críticas.

Las estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero serán remodeladas tras ola de críticas. (Foto Freepik)

¿Por qué las estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero no le gustaron a los habitantes de Valledupar?

En redes sociales se ha viralizado un insólito momento en la capital del vallenato, por el descontento generalizado que hay entre la comunidad por el aspecto de las estatuas que pretenden inmortalizar en el Ecoparque de río Guatapurí a Rafael Orozco e Israel Romero.

Según los internautas, las piezas artísticas están lejos de reflejar los rasgos físicos de los músicos y son una burla para el legado musical que dejaron al país.

El revuelo ha sido tanto, que incluso reconocidos influenciadores de la costa colombiana han ido hasta el lugar para hacer contenido con las estatuas y bromear asegurando que la figura de Israel Romero se parece al comediante Lucho Torres y la de Rafael Orozco al expresidente Evo Morales.

Las opiniones se dividieron, pero fueron tantas que el escultor Jhon Peñaloza y las autoridades locales decidieron remover las esculturas para remodelarlas y lograr que sean del agrado de los habitantes y visitantes de la capital del Cesar.

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Rafael Orozco e Israel Romero son íconos del vallenato, y sus seguidores esperaban un tributo que reflejara con fidelidad sus rostros y su legado.

Sin embargo, las esculturas mostraban rasgos desproporcionados y detalles que no correspondían a la imagen que el público tiene de ellos.

Esto provocó que las redes sociales se llenaran de comentarios, memes y críticas que rápidamente se viralizaron.

La comunidad vallenata, que guarda un profundo respeto por el Binomio de Oro, consideró que el homenaje no estaba a la altura de la importancia cultural de los músicos.

Para muchos, se trató de un error que debía corregirse cuanto antes, especialmente porque las esculturas fueron presentadas en el marco del 59° Festival de la Leyenda Vallenata, un evento que reúne a miles de personas y que celebra la tradición folclórica de la región.

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¿Qué dijo el escultor Jhon Peñaloza tras la ola de críticas por sus obras?

El escultor Jhon Peñaloza expresó su tristeza por lo ocurrido y explicó que tardó aproximadamente tres meses en realizar las obras. Reconoció que no buscó asesoría y que se guió únicamente por imágenes, pues quería que fuera una sorpresa para los asistentes al festival.

Sin embargo, tras la ola de críticas, aseguró que remendará su error y que trabajará en una remodelación que logre satisfacer a la comunidad.

Las autoridades locales respaldaron la decisión y confirmaron que las esculturas serán retiradas temporalmente para su intervención. El objetivo es que se conviertan en un atractivo turístico para quienes visiten Valledupar.