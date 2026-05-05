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Daniella Álvarez sufrió un accidente en plena grabación; ¿qué le pasó a la modelo?

Daniella Álvarez mostró en redes sociales el accidente que sufrió y dejó un mensaje inspirador para sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Daniella Álvarez sufrió accidente.
Daniella Álvarez sufrió accidente en plena grabación. (Foto Julien de rosa/AFP)

Daniella Álvarez mostró en redes sociales el percance que sufrió en la grabación de un video.

Daniella Álvarez mostró como afronta los obstáculos.
Daniella Álvarez mostró como afronta los obstáculos en su vida. (Foto Julien de rosa/AFP)

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¿Qué le pasó a Daniella Álvarez en plena grabación?

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, se le puede ver vestida de pirata y con una pierna de palo.

Al apoyarla, la pierna se parte y por poco la barranquillera cae al suelo. El video lo acompañó con un emotivo mensaje de superación asegurando que en la vida siempre habrá obstáculos, pero que es uno quien elige cómo afrontarlos, y que ella escogió reírle a la vida y no dejarse vencer por los problemas.

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¿Cómo reaccionó Daniella Álvarez al percance en la grabación?

La exreina ha estado muy activa creando contenido y mostrando que la pérdida de su pierna no ha sido un impedimento para desarrollarse en el mundo laboral.

Con publicaciones constantes, Daniela ha logrado inspirar a miles de seguidores que ven en ella un ejemplo de resiliencia y fortaleza.

Su manera de narrar cada experiencia con naturalidad y humor la ha convertido en una figura admirada.

“He aprendido a reírme cuando tambaleo, a apoyarme en otros cuando pierdo el equilibrio, y a sonreír cuando necesito ayuda en lo que para mí se vuelve difícil. Así es la vida, no siempre avisa y al final, lo único que realmente importa es cómo eliges vivirla! Yo elijo REÍR”, escribió Daniela Álvarez en su publicación.

Desde que sufrió la amputación de su pierna, Daniela ha demostrado que la adversidad puede convertirse en motor de inspiración.

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Su mensaje en el video refleja una filosofía de vida que ha mantenido desde entonces: transformar las dificultades en oportunidades para crecer.

Con cada publicación, reafirma que la discapacidad no define a una persona, sino que la actitud frente a los retos es lo que realmente marca la diferencia.

La modelo ha participado en campañas de inclusión y ha sido vocera de mensajes positivos que buscan motivar a quienes atraviesan situaciones similares.

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