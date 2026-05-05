La misteriosa señal de Tebi a Alexa que desató rumores de reencuentro fuera de La casa de los famosos

Aunque han pasado dos días desde que Alexa Torrex se convirtió en la siguiente eliminada de La casa de los famosos Colombia, el tema continúa dando de qué hablar entre los internautas, quienes se mantienen al tanto de lo que ocurre con la ahora exparticipante.

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¿Cuál fue la señal que Tebi Bernal le hizo a Alexa Torrex durante su conexión a La casa de los famosos Colombia?

Y es que, tras salir del reality de convivencia, la joven cucuteña regresó a la gala del pasado lunes 04 de mayo para despedirse por última vez de sus compañeros y enviarles mensajes a cada uno de los que continúan en competencia.

Sin embargo, durante los minutos que tuvo para saludarlos nuevamente, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los internautas, y fue precisamente una señal que Tebi Bernal le hizo durante la conexión, gesto que, para muchos dejó en evidencia que posiblemente habría un reencuentro tan pronto se termine el programa.

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Respecto a la mencionada señal, se trata de un movimiento con una mano en el que primero, señala tres y luego hace un giro con la misma hacia el frente.

"Yo los amo ellos saben su señal el dia que estaban en sala de eliminación también se la hizo", "Le dijo los dos afuera", "Eso significa torbellino afuera nos vemos", "Creo que le estaba diciendo que lo de ellos dos iba a continuar afuera", es lo que se puede leer en los comentarios.

Tebi Bernal sorprendió con gesto a Alexa Torrex en plena conexión. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, esta no es la primera vez que el antioqueño sorprende a la cucuteña con esta señal, pues durante la gala de eliminación del domingo, día en le que Alexa salió del juego, hizo exactamente lo mismo antes de conocer el veredicto.

Tebi Bernal y la curiosa señal que le hizo a Alexa Torrex en pleno programa. Foro | Canal RCN.

Alexa, quien no logró ser parte del top 7 de esta tercera temporada, fue sin duda una de las participantes que más logró conectar con el público, su carisma y autenticidad, la llevaron a ganarse el corazón de millones de televidentes y a convertirse en uno de los íconos del formato.