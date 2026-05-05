Bad Bunny protagoniza incómodo momento con su exsuegra, Kris Jenner en La Met Gala

El pasado lunes 4 de mayo, en el Museo Metropolitano de Arte (The Met) de New York, se llevó a cabo La Met Gala 2026.

Este año para el importante encuentro de moda, la idea era incluir el cuerpo en el arte vivo y escultural, por supuesto, muchos superaron las expectativas y otros, hicieron lo que mejor pudieron, pues lo que más importaba era su participación.

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Para el 2026, los latinos hicieron historia en la alfombra roja, por su lado, Karol G llegó con un vestido azul plasmando la noche en una ciudad y a su make up más look, sorprendieron sin duda al público.

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Quien más impactó y generó conversación fue Bad Bunny, quien llegó con un traje y apariencia de un adulto, pero lo que también causó revuelo fue su acercamiento con Kris Jenner y Kim Kardashian.

¿Cómo fue le saludo de Bad Bunny con su exsuegra, Kris Jenner y con Kim Kardashian en La Met Gala?

Bad Bunny despertó comentarios en las redes sociales tras su apariencia en La Met Gala, pues se transformó en un anciano porque entendiendo el contexto para la gala este año, quiso ser él mismo, pero con el paso de los años.

El momento entre Bad Bunny y Kris Jenner en la Met Gala. (AFP/ KEVORK DJANSEZIAN)

Como se evidencia en fotos, el look del cantante puertorriqueño estuvo impecable y perfecto.

Pero, uno de los detalles que fue bastante comentado en las plataformas digitales fue le incómodo saludo que quedó evidenciado en video, entre el artista y Kris Jenner, su exsuegra.

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Al lado de la importante celebridad estaba su hija, Kim Kardashian y lo que se ve en el clip es que él se pone en su papel de anciano y caminando algo lento, se acerca a Kris, pero la saluda de lado.

Benito la abraza y ella solo le da palmada en sus brazos mientras sonríe y pareciera que él le dijo algo, luego se dirige a Kim y ella si lo saluda con más entusiasmo y con una sonrisa más natural.

Así fue el momento entre Bad Bunny y Kris Jenner en la Met Gala. (AFP/ KEVORK DJANSEZIAN)

¿Bad Bunny y Kendall Jenner se encontraron en La Met Gala?

Kendall Jenner también estuvo en la alfombra de La Met Gala 2026 y sin duda, sorprendió con sus looks, pero claramente todos estaban esperando su reencuentro con Bad Buny.

En ninguna imagen o video hay registro de que hayan coincidido en el mismo momento durante la alfombra roja, pero sin duda, para los internautas fue más que suficiente ver la incomodidad de Jenner al ver a su exyerno.