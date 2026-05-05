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Tebi Bernal criticó sin filtros a Alexa Torrex por el mensaje que dio en su última conexión: "la voy a regañar"

Tebi Bernal expresó su completo desacuerdo con las palabras que Alexa Torrex le dio a Juanda Caribe en su última conexión a la casa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Tebi Bernal expresó su desacuerdo con las palabras de Alexa a Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

La conexión de Alexa Torrex durante la gala del pasado lunes 04 de mayo, al parecer no fue de todo agradable para algunos participantes, especialmente para Tebi Bernal, quien opinó sin filtros y aprovechó las cámaras para expresar su completo desacuerdo con las palabras de su excompañera.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre la conexión de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Y es que, según lo dio a conocer el actual participante de esta tercera temporada, aunque entiende que las personas tienen un lado humano, no fue lo más apropiado decirle ciertas cosas aquellos participantes con los que en el pasado hubo diferencias.

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"Voy a regañar mucho a Alexa... Yo le decía a Alejo, Alejo cuando la gente salía le decía cosas a las personas o cuando venían a los congelados le decían cosas a las personas que ellos querían llevar como en la buena", dijo Bernal.

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¿Por qué Tebi Bernal regañó a Alexa Torrex durante su última conexión a La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, segundos después enfatizó en cómo Alexa sale en el congelado a decir que se siente orgullosa de él y Alejandro Estrada y más tarde a decirle a Juanda Caribe que cambie su juego.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Tebi Bernal y el regaño que le dio a Alexa por lo que dijo en la conexión. Foto | Canal RCN.

"Yo, yo no digo que esté mal pero hu3vón estamos en una competencia y esto es cómo ustedes ven las cosas, entonces obviamente las personas se previenen", agregó el participante, insistiendo en que no lo ve cómo algo malo, sino desde el punto de vista del juego.

Así mismo, el modelo paisa reiteró que, desde su punto de vista, muchos de sus compañeros están interesados en limpiar su imagen desde un tiempo para acá, y aunque no tiene ningún inconveniente con "parcharse" con ellos, no olvida que en algún momento ellos utilizaron el chantaje emocional y ahora todo lo que quieren ver como paz y amor.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Tebi Bernal regañó a Alexa por el mensaje que dio en su última conexión. Foto | Canal RCN.

Finalmente, el integrante del top 7 de esta tercera temporada, reveló que sintió mucha nostalgia de ver a la cucuteña a través de la pantalla, no obstante verla tranquila lo reconfortó, pues él sabía que el reality para ella significaba todo.

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