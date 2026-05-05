Alexa Torrex expuso el pacto que hizo con Tebi Bernal antes de su eliminación: ¿de qué se trata?

Lo que inició como una estrategia de juego al interior de La casa de los famosos Colombia, terminó convirtiéndose en un shippeo que sigue generando expectativas entre los participantes. Y es que, con la salida de Alexa Torrex, muchos se han preguntado qué pasará con ambos una vez se termine el reality de convivencia.

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¿Qué significa la señal que Tebi Bernal le hizo a Alexa Torrex luego de su salida de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista que la ahora exparticipante concedió para El Sol Bogotá, no solo dio a conocer cuáles son los planes de los dos cuando las puertas de la casa cierren, sino también despejó dudas respecto al significado que tiene una señal que los dos comparten y que él le hizo justo antes de que ella resultara eliminada.

"Era difícil poder ocultar lo que estábamos sintiendo, pero tratábamos por todo lo que de pronto estaría pasando afuera y el tres significa, era la última señal, el uno no nos volvemos a hablar, dos, nos hablamos pero ni besos ni abrazos ni palabras bonitas ni nada y número tres vamos a ver cómo nos va afuera, tres afuera miramos, afuera hablamos", confesó.

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¿Alexa Torrex y Tebi Bernal confirmaron su reencuentro afuera de La casa de los famosos Colombia?

Durante la entrevista, la joven cucuteña reveló que, durante la gala en la que hizo su última conexión con la casa, vio cómo Tebi le hizo en repetidas ocasiones la señal, sin embargo contó que no pudo corresponderle porque no quería terminar perjudicando su jefatura de campaña.

Alexa Torrex reveló qué pasará con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Respecto a su candidatura como posible Jefe de campaña, aseguró que, lo único difícil será si Bernal y Alejandro Estrada, su amigo, llegan juntos a la final, "si llegan los dos a la final con cuál me voy", comentó.

Finalmente, la influencer y exhabitante de la casa más famosa del país, dijo que, por ahora, hay que esperar para saber qué sucede de aquí en adelante y si Tebi cambia de pensamiento y de planes afuera del juego.