Reapareció el supuesto “chamán” del concierto de Ryan Castro y explicó cuál fue su trabajo allí

El pasado sábado 25 de abril, Ryan Castro hizo historia tras su sold out en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, pues fue su primer concierto de esa magnitud.

El show duró cinco horas y durante todo ese tiempo, el artista tuvo más de 18 invitados, entre ellos, Feid, Maluma, J Balvin, Sean Paul, Andy Rivera, Kapo, Aria Vega y entre otros.

El cantante del Getto superó las expectativas que tenía el público tras su presentación, ya que no se esperaba que tuviera tanto invitado y que no parara en tanto tiempo con el que emocionó a sus fanáticos con su música.

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Además de su música y de su concierto, Ryan Castro fue noticia y tendencia en redes sociales tras el show, debido a la lluvia de esa noche, pues hubo un detalle que llamó la atención durante la presentación.

¿Ryan Castro contrató a un “Chamán” para que no lloviera durante su concierto en Medellín?

Al siguiente día del concierto de Ryan Castro en Medellín, se viralizó un video de un supuesto Chamán que estaba detrás del escenario y se ve como si estuviera haciendo un trabajo precisamente para que no lloviera.

El supuesto chamán de Ryan Castro rompe el silencio. (AFP/ Ethan Miller)

De hecho, hay personas que sí le atribuyeron al clima a l que hizo el hombre, porque, aunque llovió levemente, se dice que fue pocas gotas comparado con otras zonas de la ciudad en las que supuestamente llovió más fuerte.

Tras días de esta cuestionable teoría, el supuesto “chamán” reapareció en redes y contó qué fue lo que hizo durante el concierto de Ryan Castro.

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¿Qué dijo el supuesto “Chamán” sobre su trabajo en el concierto de Ryan Castro?

En una entrevista para el podcast ‘Ruta al alma’ de Sofía Meza, reapareció el abuelo Suaga Gua, el hombre al que llamaron ‘Chamán’ tras el concierto de Rayn Castro.

El hombre, quien cuyo nombre de pila es Sigifredo Niño Rocha, dijo que no era un “chamán”, pues es una autoridad espiritual y líder de la Nación Muisca Chibcha en Bogotá y Cundinamarca.

Esto dijo el supuesto chamán del concierto de Ryan Castro. (Foto: Freepik)

Precisamente, uno sus roles en su comunidad es dedicarse al cuidado del medio ambiente, pero también trabaja por la recuperación de memoria ancestral.

El abuelo contestó en la entrevista qué fue lo que hizo en el concierto de Ryan Castro y confesó que él “también fue a divertirse y comprender lo que sucede en un concierto”, pues cuestionó ciertas actitudes de las personas que asisten a estos eventos.

Pero reveló que, fue llevado al concierto para “armonizar el clima, no solo ecológico, sino el sentir de la gente. Estamos allí para expandir la luz para el más alto fin, para que los seres se encuentren”.

El abuelo Suaga Gua, dijo que él no controla la lluvia porque es “absurdo controlar algo que es natural”.