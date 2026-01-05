En las últimas horas, el mundo de la televisión colombiana se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido actor quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas, quienes recordaron el papel que dejó el actor a lo largo de su carrera, en especial, al demostrar que la actuación era una de sus principales fuentes de inspiración.

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¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre de Miguel Ángel Pazos se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, tras confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento del actor Miguel Ángel Pazos. | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó el desafortunado fallecimiento de Miguel Ángel Pazos fue a través de un comunicado oficial compartido por parte de la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Colombiana de actrices y actores, quienes expresaron lo siguiente:

“Desde ACA - Asociación Colombiana de Actrices y Actores, despedimos a Miguel Ángel Pazos con la tristeza de lo inesperado. Miguel Ángel transformó su entorno sin imponerse. Quienes compartimos con él procesos, aulas o conversaciones, conocemos su generosidad: escuchar, acompañar, insistir en que siempre había una salida, incluso cuando no era evidente”, expresó ACA en un comunicado oficial.

¿Cuál fue el importante legado que dejó el destacado actor? | Foto: Freepik

Por el momento, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes han recordado el importante legado que dejó Miguel Ángel a lo largo de su carrera profesional.

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¿Cuál fue el importante legado que dejó Miguel Ángel Pazos a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Cabe destacar que Miguel Ángel Pazos se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser un reconocido docente, actor y gestor cultural.

Por este motivo, la Asociación Colombiana de actrices y actores expresó mediante el comunicado, el importante legado que dejó Miguel Ángel: