Desde hace varias semanas, el nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital colombiano, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Tebi ha generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales por parte de los internautas tras la especial cercanía que ha tenido con Alexa Torrex, con quien se ha convertido en centro de atención mediática.

En medio de esta situación, algunos navegantes se han preguntado acerca de la decisión que tomó Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, quien tomó la decisión de alejarse de él tras su shippeo con Alexa Torrex.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Sheila Gándara estará en un congelado en La casa de los famosos?: esto se sabe

¿Cómo ha sido el shippeo de Tebi Bernal con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales no solo por ser una destacada cantante colombiana, sino que también, por ser creadora de contenido.

Así inició el shippero de Tebi Bernal y Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Alexa ha generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales tras los diferentes sucesos que ha llevado a cabo dentro de La casa de los famosos Colombia.

Así que una de las personas con las que Alexa mayormente ha sido vinculada fue con Tebi Bernal, con quien ha tenido la oportunidad de construir valiosos momentos dentro de la competencia.

Con base en esto, desde que Alexa tomó la decisión de romper su exrelación con Jhorman Toloza, ha sido shippeada con Tebi Bernal, con quien ha tenido una química especial.

Este video compartió Alejandra Salguero en sus redes. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la reciente fotografía que compartió la expareja de Tebi Bernal mediante sus redes?

Cabe destacar que aparentemente Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal, tomó la decisión de separarse de él, en especial, por dejarlo de seguir en sus redes sociales.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trates…”

Por este motivo, Alejandra ha generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales tras compartir un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 73 mil seguidores, en el que se encuentra llorando.

En el video, se refleja que Alejandra estuvo en una sección espiritual, en la que tuvo la oportunidad de reencontrarse a sí misma en un momento de catarsis junto a otras personas.