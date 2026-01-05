Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre el embarazo de Lina Tejeiro y sorprendió con su mensaje

El reciente anuncio de la actriz Lina Tejeiro en el que puso fin a los rumores y confirmó que se convertirá en madre por primera vez, sigue generando emotivas reacciones entre importantes figuras del entretenimiento, quienes, como ella, se han mostrado emocionados con el anuncio.

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¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W tras confirmarse el embarazo de Lina Tejeiro?

Una de ellas es Luisa Fernanda W, quien se unió a otras personalidades, para enviar amorosas palabras a la reconocida actriz y expresarle sus mejores deseos en esta etapa y en todo lo que está por venir.

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"Felicitaciones infinitas, qué bonito verte viviendo una de las etapas más hermosas del mundo", fueron las palabras que escribió la influencer paisa en los comentarios de la publicación.

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¿Qué otros famosos reaccionaron al embarazo de Lina Tejeiro?

Además de Luisa Fernanda, otras importantes figuras del medio, también se unieron a las reacciones para enviar sus mejores deseos a Tejeiro, quien decidió confirmar que será madre por medio de un conmovedor video en el que dejó ver su barriguita, y se mostró enamorada de esta nueva faceta.

Luisa Fernanda W envió amorosas palabras a Lina Tejeiro tras confirmar su embarazo. Foto | Canal RCN.

"A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. “Los hijos cambian todo…” y ahora lo sé. El Coraje que nace del amor”, escribió la también empresaria en el post.

Junto a Luisa Fernanda, reconocidas creadora de contenido, actrices y presentadoras como La Segura, Maleja Restrepo, Karen Sevillano, Jenn Muriel, Jessica Cediel, Paola Jara y Laura de León, desbordaron todo su amor hacia Lina y el bebé que viene en camino.

¿Qué dijo Lina Tejeiro en el video en el que confirmó su embarazo?

Además del texto que agregó en la descripción del post, la actriz que hace parte del grupo de participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, abrió su corazón durante el video para hablar desde lo más profundo sobre la maternidad.

"Que la maternidad vale la pena, que uno no es controlador. Uno ama y quiere que estén bien. Todo pasa por primera vez. En mi vida hay dos mundos, uno empieza en casa, con una lonchera, un abrazo fuerte y la promesa de volver. No me quiero ir de este mundo sin sentir el poder dar vida", mencionó.

Esto dijo Luisa Fernanda W sobre el embarazo de Lina Tejeiro. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la empresaria continúa dando de qué hablar en redes, pues desde su anuncio, ha ido compartiendo en sus historias de su cuenta de Instagram imágenes de cómo luce su panza.