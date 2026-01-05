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Él es Daniel Gómez, el hombre que presuntamente sería el padre del bebé de Lina Tejeiro

Tras confirmarse que Lina Tejeiro será madre, circulan rumores sobre la identidad de su pareja, quien aparentemente es un empresario.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Daniel Gómez, el hombre que presuntamente sería el padre del bebé de Lina Tejeiro
¿Quién es el hombre que presuntamente sería la pareja de Lina Tejeiro? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras romper los rumores circulados en redes frente a su embarazo.

En la noche del pasado jueves 30 de abril, Lina generó una ola de reacciones mediante las diferentes plataformas digitales, tras reaparecer con un video en el que confirmó que se convertirá en madre por primera vez.

Con base en esto, varios internautas se han preguntado acerca de quién es el hombre que sería el padre del hijo que espera Lina Tejeiro tras confirmarlo con emotivo video mediante sus redes sociales.

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¿Cómo reveló Lina Tejeiro mediante sus redes que se convertirá en madre por primera vez?

Él es Daniel Gómez, el hombre que presuntamente sería el padre del bebé de Lina Tejeiro
Así confirmó Lina Tejeiro su embarazo. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, la destacada actriz colombiana reapareció mediante su cuenta de ‘Coraje de Lina Tejeiro’, cuya cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 368 mil seguidores, un video en el que confirmó que está embarazada por primera vez, expresando las siguientes palabras:

“El Coraje que nace del amor - El deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. “Los hijos cambian todo…” y ahora lo sé. El Coraje que nace del amor”, agregó Lina Tejeiro.

En el video inicia cuando Lina Tejeiro se refleja en un camerino y confirma al finalizar que se convertirá en madre por primera vez tras confirmar que será madre por primera vez.

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¿Quién sería el hombre que sería el padre del hijo que espera Lina Tejeiro?

Con base en esto, varios internautas se han preguntado sobre quién sería la pareja y el padre del hijo que espera Lina Tejeiro.

Aunque por el momento Lina no ha confirmado nada en sus redes sobre la identidad del hombre que sería su pareja, se han circulado varios rumores que se trata sobre Daniel Gómez, quien es un reconocido empresario colombiano.

Él es Daniel Gómez, el hombre que presuntamente sería el padre del bebé de Lina Tejeiro
¿Quién es Daniel Gómez, el presunto novio de Lina Tejeiro? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Daniel cuenta con más de 24 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que se refleja que trabaja junto a varios productores y reconocidos cantantes del género urbano, uno de los más destacados es Ryan Castro.

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