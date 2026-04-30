Sheila Gándara arremetió en contra de Juanda Caribe: “me va a tocar ir y cantar tablas”

Un gran revuelo se ha formado en redes sociales el pasado miércoles 29 de enero, tras una discusión que se dio en La casa de los famosos Colombia 2026, luego de la dinámica de las etiquetas.

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Precisamente, Juanda Caribe estalló contra Beba, quien le dijo que era un irrespetuoso con su familia y e humorista le pidió al jefe que hiciera respetar a su hija y esposa, pero arremetió en contra de su compañera de la manera más radical.

Cuando bajaron de la terraza, el famoso dijo que Sheila se debe estar riendo de lo que está pasando dentro de la competencia, porque él sabe los acuerdos en los que quedó con ella, pero resulta, que la madre de su hija lo ha desmentido.

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Por eso, Gándara reaccionó en redes e hizo un comentario que destapó una gran controversia y ahora, la están esperando en un congelado en La casa de los famosos.

¿Qué comentó Sheila al responderle a Juanda Caribe?

A través de las redes sociales, una influenciadora de entretenimiento publicó el clip de Juanda Caribe diciendo que Sheila Gándara se debe estar riendo de lo que él está haciendo dentro de La casa de los famosos Colombia y que solo ellos saben sus acuerdos.

Sheila Gándara responde sin filtro a Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Para muchos, esto fue bastante descarado de su parte y es que la misma madre de su hija está que lo desmiente, pues ha revelado que su elación no ha sido la más bonita y que, de hecho, su embarazo de alto riesgo lo habría ocasionado él.

Por eso mismo, es que Sheila respondió al video de la creadora y comentó:

“Me va a tocar ir a cantar tablas por ahí”.

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Sin duda, este solo comentario destapó todo un revuelo y ahora, los televidentes la están pidiendo en un congelado.

¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Así como hizo en el video en mención, Sheila Gándara ya ha dejado otros comentarios, revelando que Mariana Zapata y Juanda Caribe “son tal para cual”.

La advertencia de Sheila Gándara a Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

También, lo ha desmentido diciendo que está feliz comiendo crispetas mientras ella ve cómo el padre de su hija le coquetea a otra y hasta le expresa su gusto en televisión nacional.

Ante tantos posibles desplantes, Sheila ya no se calla y responde cada vez que puede, de hecho, lo hizo cuando Juanda le expresó a Mariana que ojalá su hija fuera como ella al crecer.