Juanda Caribey Mariana Zapata tuvieron una cena romántica en La casa de los famosos Colombia tras ganar un beneficio luego de la prueba de presupuesto de esta semana.

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¿Por qué Juanda Caribe y Mariana Zapata tuvieron cena romántica en La casa de los famosos?

En la semana de la IA, luego de que los participantes de La casa de los famosos Colombia tuvieran un maratón para ganar el presupuesto de la semana y obtener los puntos necesarios para hacer el mercado.

Juanda Caribe y Mariana Zapata fueron los encargados de ir a la alacena por los productos y, tras abrir uno de los sobres amarillos, obtuvieron el beneficio de una cena.

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Tras la gala de la noche del 29 de abril, Mariana Zapata y Juanda Caribe tuvieron la cena en la que hablaron de distintos temas. Sin embargo, hubo un momento que llamó la atención.

Así fue la cena de Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Juanda Caribe le expresó tiernas palabras a Mariana Zapata por cómo lucía esa noche, en especial por su peinado.

¿Cuál fue el reclamo de Mariana Zapata a Juanda Caribe en la cena romántica?

En medio de la conversación, Mariana le expresó a Juanda Caribe que la tuvo en cuenta solo hasta este punto de la competencia y que antes tuvieron que salir muchas personas para que se fijara en ella.

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“Cuántas personas tuvieron que salir para que tú me vieras. Me vieras en el sentido de: esta pelada es bacana”, le dijo Mariana.

También le mencionó que él mismo lo ha dicho en varias ocasiones, refiriéndose a que eran seis personas, y aseguró que, si no hubiesen salido, haciendo referencia a Juanda Palau, Maiker y otros, probablemente la situación habría sido diferente entre ellos.

Así fue la cena de Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Luego hablaron de la cena que tuvieron y por qué se las habrían dado. Mariana dijo que había una mezcla entre mentira y verdad: en la mentira, que se las dieron porque se la llevaban bien; y en la verdad, que los estaban viendo como un “shippeo”, mencionando comentarios de los últimos congelados.

Juanda Caribe le expresó que no es casualidad todo lo que ha pasado y, posteriormente, volvió a decirle lo bella que se veía esa noche. Mariana le insinuó que a él no le había gustado cómo se había peinado.