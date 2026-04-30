Maiye salió en defensa de su hermana Alexa Torrex tras los malos comentarios que recibe: esto dijo

Maiye Torres sorprendió al lanzar una pulla y defender a su hermana Alexa tras lo que ha venido sucediendo en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué mensaje compartió Maiye Torres en defensa de Alexa?

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, donde suma miles de seguidores, Maiye hizo un video en el que recreó un audio viral de esta red social.

En las imágenes se le ve caminando hacia la cámara, como si buscara un enfrentamiento, y acompañó el video con un mensaje que llamó la atención.

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“Cuando se quieren meter con mi hermana y no saben que tiene una hermana menor reeeeloca”, escribió, dejando ver una postura de respaldo hacia Alexa en medio de lo que ocurre dentro de La casa de los famosos Colombia.

Maiye Torres se pronunció en redes en defensa de su hermana Alexa. (Foto: Canal RCN)

El mensaje de Maiye se da en medio de lo que ha venido ocurriendo con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, donde recientemente ha tenido varios inconvenientes con algunos participantes. Entre ellos, Mariana Zapata y Juanda Caribe.

¿Por qué Alexa Torrex y Mariana Zapata han tendido inconvenientes en La casa de los famosos?

En medio de la convivencia, Alexa y Mariana han tenido varios roces. Uno de los momentos fue cuando Mariana tomó unos dulces que Alexa tenía guardados para manejar su ansiedad dentro de la casa.

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Posteriormente, tras el cierre de Tormenta de Mariana, ambas han tenido diferencias relacionadas con el uso de los cajones, ya que Mariana tenía varios en comparación con otros participantes.

Maiye Torres se pronunció en redes en defensa de su hermana Alexa. (Foto: Canal RCN)

Esta situación generó un nuevo conflicto entre ellas, en el que Alexa sacó algunas cosas de los cajones y, más adelante, Mariana escondió el maquillaje de Alexa, por lo que ella también decidió hacer lo mismo.

A esto se suma que Alexa también ha sido objeto de comentarios en redes sociales fuera de La casa de los famosos Colombia, especialmente por su cercanía con Tebi dentro del programa.

Además, Maiye Torrex en varias de las entrevistas que ha tenido en Buen día Colombia y en ¿Qué hay pa’ dañar? ha dejado claro que la cercanía de Tebi con su hermana no le agrada del todo.