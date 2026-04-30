Nicolás destapó la verdad sobre el anillo que Juanse le iba a entregar a Alexa y así reaccionó Jhorman

Nicolás Arrieta se refirió al tema del anillo que supuestamente Juanse Laverde iba a llevar en un congelado a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia que Jhorman Toloza le habría enviado.

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¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre el supuesto anillo que Juanse le iba a entregar a Alexa?

En Buen día, Colombia, Nicolás Arrieta contó en vivo que tenía un “chisme” y relató que Roberto, en ¿Qué hay pa’ dañar?, habría mencionado que Jhorman iba a mandar el anillo con Juanse Laverde.

“Por eso presuntamente cancelaron el congelado”, dijo Nicolás Arrieta, generando una ola de reacciones entre sus compañeros de set, quienes mostraron sorpresa ante la información.

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Por su parte, Ana Karina Soto le preguntó si esto era verdad, mentira o un simple rumor, pues en redes sociales se generaron múltiples comentarios al respecto.

Nicolás Arrieta se refirió al supuesto anillo que Juanse llevaría a Alexa y así reaccionó Jhorman. (Foto: Canal RCN)

Además, la situación habría provocado un cruce de palabras entre Roberto y Jhorman a través de redes sociales.

Nicolás Arrieta aseguró que Juanse Laverde iba a entrar en un congelado y que lo iba a hacer, lo que nuevamente causó reacciones de sorpresa entre sus compañeros en Buen día, Colombia.

“Lo estaba pensando”, dijo, y luego agregó que él le aconsejó preguntar antes de tomar la decisión.

¿Cómo reaccionó Jhroman Toloza tras comentario de Nicolás Arrieta?

Ante esto, mencionó que posiblemente se consultó con la producción de La casa de los famosos Colombia y que por esa razón se habría cancelado el congelado.

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Frente a la pregunta sobre cuál era el anillo, Nicolás Arrieta comentó que no tenía claridad, ya que Alexa tiene en La casa de los famosos Colombia su anillo de compromiso, por lo que se trataría de otro anillo que Jhorman tendría de ella.

Nicolás Arrieta se refirió al supuesto anillo que Juanse llevaría a Alexa y así reaccionó Jhorman. (Foto: Canal RCN)

En la conversación también mencionaron que podría tratarse de la argolla que se usaría en el altar en caso de una boda. Nicolás añadió que, según lo dicho por Roberto en ¿Qué hay pa’ dañar? no era posible.

Por su parte, Jhorman no dudó en reaccionar al video compartido por SuperLike en redes sociales y comentó: