Mamá de Westcol rompe el silencio sobre Luisa Castro y desata rumores de ruptura; esto dijo

El nombre de Westcolha estado en medio de la conversación en los últimos días por varias polémicas que se han generado en torno a él.

En esta ocasión, su mamá también fue protagonista tras dar declaraciones sobre Luisa Castro, pareja sentimental del creador de contenido digital.

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¿Qué dijo la mamá de Westcol sobre Luisa Castro?

Recientemente, la mamá de Westcol fue consultada sobre lo que piensa de Luisa Castro, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Sin rodeos, respondió que la percibe como una persona “sencilla y formal”, aunque también admitió que casi no cruzan palabra.

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Sus cortas declaraciones no pasaron desapercibidas y varios usuarios comenzaron a comentar sobre la relación que tendría la influenciadora con la familia de Westcol.

El tema tomó fuerza en redes sociales donde seguidores del streamer reaccionaron a lo dicho por su mamá y por los rumores que han circulado en los últimos días de una posible ruptura entre ellos.

Mamá de Westcol habló sin filtro de Luisa Castro. (Foto: AFP)

La pareja, que comenzó la relación desde principios de 2025, ha estado en medio de la polémica por una presunta infidelidad por parte de ella.

¿Qué ha pasado con la relación de Westcol y Luisa Castro?

En redes sociales comenzaron a circular imágenes en las que, según usuarios, Luisa Castro habría sido infiel a Westcol durante un viaje a Brasil antes de ir con Westcol a China.

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Estas versiones también se relacionaron con información que señalaba que la creadora de contenido habría regresado antes de lo previsto de un viaje a China tras conocerse de las imágenes que la involucran.

Mamá de Westcol habló sin filtro de Luisa Castro. (Foto: Freepik)

En las imágenes que se difundieron, se le vería a Luisa Castro besándose con un reconocido DJ, e incluso una marca organizadora publicó un video en el que aparecen juntos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la pareja terminó o si continúan juntos. Sin embargo, también han circulado nuevo video en las que Westcol habría sostenido una relación con la influenciadora Milica.

Por ahora, se conoce que Westcol continúa en China en medio de un viaje extenso, del que ha compartido varios detalles de lo que ha sido esta experiencia.