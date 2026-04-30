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Confunden a Yina Calderón con Juliana Velásquez en televisión internacional

En una emisión de televisión internacional, confundieron a la creadora de contenido Yina Calderón con Juliana Velásquez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Error en TV internacional desata confusión con Yina Calderón
Error en TV internacional desata confusión con Yina Calderón. (Foto Canal RCN | AFP: Mireya Acierto).

Un curioso momento se volvió tendencia en redes sociales luego de que confundieran a la influenciadora colombiana Yina Calderón con Juliana Velásquez en televisión internacional. La equivocación generó múltiples reacciones entre los espectadores y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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¿Por qué confundieron a Yina Calderón con Juliana Velásquez en televisión internacional?

En las últimas horas, Yina Calderón reapareció en redes sociales luego de que saliera al aire una entrevista que le realizaron en televisión internacional sobre su vida personal y profesional, en la que fue confundida con Juliana Velásquez, cantante y actriz colombiana.

Yina Calderón y Juliana Velásquez fueron confundidas en TV
Yina Calderón y Juliana Velásquez fueron confundidas en TV. (Foto Canal RCN).

En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la empresaria se refirió a esta equivocación con humor, debido a que no es la primera vez en la que es confundida con Velásquez, incluso ambas realizaron una colaboración digital a raíz de esta constante confusión, que ahora llegó a la televisión internacional.

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“Imagínense que me hicieron una entrevista y pusieron fotos de mi infancia, qué risa… cuando veo yo esta foto disque de mí chiquita. ¿Cómo le decimos que esa no soy yo? Pero ya me ha pasado muchas veces, ustedes saben quién es ella…”

¿Yina Calderón mostró su admiración por Juliana Velásquez?

Calderón aprovechó la confusión para destacar su admiración por Juliana, a quien considera la próxima Shakira en la industria musical, pues destaca su gran talento en la industria musical.

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“La amo, la respeto, es una gran persona, yo una vez le dije a ella mirándola a los ojos que va a llegar a ser como Shakira, porque es muy talentosa, pero no soy yo… pero que risa, yo no conozco a Dinodoro, a Marymoon, esa no soy yo”

TV internacional confunde a Yina Calderón con Juliana Velásquez
TV internacional confunde a Yina Calderón con Juliana Velásquez. (Foto Canal RCN).

En medio del hecho, la situación siguió generando reacciones en redes sociales, donde los usuarios comentaron la curiosa confusión y recordaron otras ocasiones similares convirtiendo el momento en tendencia y sumando opiniones tanto de seguidores como de internautas que no pasaron por alto lo ocurrido en la televisión internacional.

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