Karen Sevillano renueva su imagen: así luce después del cambio de look

La creadora de contenido caleña Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores tras renovar su imagen con un cambio de look que ya genera conversación en redes sociales. La joven influenciadora mostró su nuevo estilo, marcando una transformación que no pasó desapercibida entre sus fans.

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¿Cómo luce Karen Sevillano tras su reciente cambio de look?

Karen Sevillano reapareció durante la mañana de este jueves 30 de abril con un inesperado cambio de look que rápidamente llamó la atención. En un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la creadora de contenido mostró su nuevo aspecto.

Karen Sevillano estrena imagen y su transformación no pasa desapercibida. (Foto Canal RCN).

En el video se aprecia a Sevillano con su cabello completamente al natural, luego de someterse a una definición de rizos, pues recordemos que la creadora de contenido tiene el cabello completamente rizado.

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Aunque no dio mayores detalles, sí compartió parte del procedimiento que se realizó a manos de profesionales, quienes lograron realzar su cabello natural.

Vale la pena destacar que, aunque Karen Sevillano suele usar extensiones para complementar sus outfits, también se muestra encantada con su cabello natural, tal y como lo hizo en esta ocasión en la que apostó por resaltar su esencia natural, dejando ver un cambio de look que no pasó desapercibido entre sus seguidores y que sigue generando reacciones en redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Karen Sevillano a su nuevo cambio de look?

El reciente cambio de look de Karen Sevillano no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron de inmediato en redes sociales tras verla con su nueva imagen.

Las opiniones no se hicieron esperar y el video rápidamente comenzó a generar comentarios, donde los fans destacaron su estilo, su cabello natural y el impacto de su transformación.

Cambio de look de Karen Sevillano. (Foto Canal RCN).

Comentarios como: “Ufff ese cabello está hermoso”, “Karen siempre rompiéndola”, “Ese look le quedó brutal”, “Amé este cambio”, “Qué linda se ve con sus rizos”, “No necesita más, así está perfecta”, “Quedó demasiado top”, fueron algunos de los que más destacaron en redes sociales.