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Karen Sevillano y La Segura reaccionan a la cena de Juanda Caribe y Mariana Zapata: “aterrada”

Karen Sevillano y La Segura reaccionaron sin filtro a la cena de Juanda y Mariana en La casa de los famosos

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karen Sevillano y La Segura explotan en redes tras la cena de Juanda y Mariana
Karen Sevillano y La Segura explotan en redes tras la cena de Juanda y Mariana (Foto Canal RCN)

La reciente cena entre Juanda Caribe y Mariana Zapata sigue generando conversación dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia.

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Y es que el momento entre el barranquillero y la paisa generó diversas reacciones en redes sociales, incluyendo a La segura y Karen Sevillano.

La Segura y Karen Sevillano no se aguantan y reaccionan a la cena de Juanda y Mariana
La Segura y Karen Sevillano no se aguantan y reaccionan a la cena de Juanda y Mariana (Foto Canal RCN)

¿Por qué Juanda Caribe y Mariana Zapata tuvieron una cena juntos?

La cena se dio luego de que Juanda Caribe y Mariana Zapata fueran los elegidos para ir a la alacena a hacer el mercado de la semana.

Dentro, la pareja encontró unos sobres que determinarían si tenían una cena o si pasarían una noche en el calabozo.

Tras decidir, Juanda y Mariana eligieron el sobre de la cena y compartieron un espacio romántico a solas, lejos de la convivencia habitual con el resto de los participantes.

Durante ese encuentro, ambos aprovecharon para hablar abiertamente de lo que sienten dentro de la competencia.

Juanda Caribe dejó ver su cercanía con Mariana al asegurar que, pase lo que pase afuera, incluso si su expareja Sheila llegara a odiarlo, él reconoce que Mariana tiene algo especial.

El barranquillero también le expresó palabras cargadas de afecto, diciéndole que no cambie su forma de ser porque considera que tiene un “ser lindo”.

Además, afirmó que le importa su bienestar en todo momento: desde cómo amanece, si ya comió, hasta detalles como cumplirle antojos o evitar que se sienta mal.

Por su parte, Mariana también abrió su corazón y confesó que no quería salir de la competencia y dejarlo solo. Ante esto, Juanda respondió que su realidad en ese momento era junto a ella y que la protegería mientras estuviera en sus manos hacerlo.

El momento cerró con una promesa entre ambos: si uno llega a la final y el otro queda eliminado, regresará como jefe de campaña para apoyarlo desde afuera.

Juanda Caribe y Mariana Zapata comparten cena
Juanda Caribe y Mariana Zapata tienen una cena privada. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijeron La Segura y Karen Sevillano respecto a la cena de Juanda Caribe y Mariana?

Fuera del reality, las reacciones no se hicieron esperar. Un creador de contenido compartió un video mostrando su expresión de incomodidad tras ver la cena, dejando claro que no podía creer lo que estaba viendo.

El clip, acompañado del mensaje “Yo 30 segundos después de permanecer viendo la cena de Mariana y Juanda Caribe”, rápidamente se volvió viral.

Fue ahí donde Karen Sevillano y La Segura decidieron sumarse a la conversación.

Karen Sevillano aseguró que esa misma era su reacción frente a la escena, dando a entender que tampoco se esperaba ese tipo de interacción entre los participantes.

En otro video donde se mostraba el clip completo de la cena entre Juanda y Mariana, Karen volvió a reaccionar y dejó un comentario aún más expresivo: “yo me quedo es aterrada padre amado”.

Por su parte, La Segura comentó “soy, somosssss”, apoyando la postura del video y dejando claro que comparte esa percepción.

Las reacciones de ambas creadoras avivaron aún más el debate en redes, donde usuarios siguen opinando sobre la cercanía entre Juanda y Mariana y lo que podría significar dentro y fuera del reality.

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