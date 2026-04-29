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¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe

Se confirmó el fallecimiento de reconocido actor por crítica enfermedad. Además, participó en episodios de La Rosa de Guadalupe.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe
¿Quién fue el reconocido actor que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido actor de La rosa de Guadalupe y de otras producciones internacionales y la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de sus allegados.

Por su parte, el actor falleció a causa de enfrentar graves problemas de salud, los cuales tuvo que ser intervenido por especialistas médicos, según lo han reflejado varios medios de comunicación internacional.

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¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre de actor Luis Alberto Riolobos Sobisch se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor y demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe
Así se confirmó el fallecimiento del actor Luis Alberto Riolobos Sobisch. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de Radio Fórmula, quienes expresaron mediante su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, revelando lo siguiente mediante un comunicado oficial:

“Muere actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ tras lucha contra enfermedad renal. Luis Alberto Riolobos Sobisch falleció el 27 de abril de 2026 a los 64 años, tras complicaciones de una enfermedad renal que se agravó en los últimos meses”, dice el comunicado de Radio Fórmula.

Así también, se confirmó las complicaciones por las cuales enfrentó Luis Alberto Riolobos, a nivel de salud y por algunos problemas económicos, según reportó el medio de comunicación Radio Fórmula:

“El actor atravesaba una crisis económica; familiares y amigos habían solicitado donaciones para cubrir gastos médicos mientras recibía cuidados paliativos. Su estado se volvió crítico tras una trombosis; fue hospitalizado, intubado y finalmente perdió la vida tras un deterioro progresivo”, señalaron.

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¿En qué producciones participó el reconocido actor Luis Alberto Riolobos Sobisch?

Es clave mencionar que Luis Alberto adquirió gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser un destacado actor mexicano.

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe
¿Cuál fue la causa por la que falleció el actor Luis Alberto Riolobos Sobisch? | Foto: Freepik

Así también, tuvo la oportunidad de participar en reconocidas producciones como: ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘El señor de los cielos’ y ‘Como dice el dicho’, en las que tuvo la oportunidad de interpretar a varios personajes, adquiriendo gran visibilidad al ser un destacado actor.

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