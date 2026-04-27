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Actriz mexicana arremete contra Yina Calderón en reciente colaboración: “me tiene harta”

La actriz mexicana sorprendió en una reciente colaboración al lanzar fuertes comentarios contra Yina Calderón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Laura Zapata sorprendió con duro comentario sobre Yina Calderón en video juntas
Laura Zapata sorprendió con duro comentario sobre Yina Calderón en video juntas. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón vuelve a ser noticia luego de sorprender a sus cientos de seguidores con una inesperada colaboración con la actriz mexicana Laura Zapata con quien no habría tenido una buena relación desde el inicio. Como parte del contenido, la actriz mencionó que la influenciadora la tenía “harta”.

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¿Por qué Laura Zapata arremetió contra Yina Calderón?

La creadora de contenido colombiana, quien actualmente reside en México por temas laborales, volvió a llamar la atención de los internautas tras protagonizar una inesperada colaboración con la actriz mexicana Laura Zapata, con quien se especulaba no tenía una buena relación. Sin embargo, todo indica que las diferencias entre ambas quedaron atrás.

Laura Zapata y Yina Calderón sorprendieron con inesperada colaboración
Laura Zapata y Yina Calderón sorprendieron con inesperada colaboración. (Foto Canal RCN).

En esta ocasión, Calderón compartió un llamativo video en el que, junto a Laura Zapata y la presentadora Jimena Gallego, recrean una icónica escena de telenovela mexicana. Allí, la actriz retoma su recordado papel de villana, mientras Yina Calderón interpreta a la víctima.

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La escena muestra a Zapata molesta, exigiendo que Yina salga de su presencia y, al ver que no le hace caso, la empuja por unas escaleras. La influenciadora colombiana simula caer por ellas sin resultar herida.

“Ya me tiene harta esta m*ldita escuincla. Por favor, producción, quiten a este estorbo de aquí, gata de basurero, se lo merece”, menciona la actriz mientras pasa junto a Calderón y Jimena Gallego, quien corre a auxiliarla.

El audiovisual no tardó en generar reacciones entre los internautas, quienes comentaron la inesperada colaboración entre ambas figuras y resaltaron la interpretación de Laura Zapata al revivir uno de sus personajes más recordados.

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¿Qué pasó entre Laura Zapata y Yina Calderón?

Vale la pena recordar que el primer contacto entre Yina Calderón y Laura Zapata no fue el más amigable, pues se especula que la actriz mexicana habría intercedido para que la creadora de contenido colombiana no trabajara en un proyecto en el que compartirían pantalla.

Sin embargo, meses después de este acontecimiento, ambas personalidades parecen haber hecho las paces. Prueba de ello es el inicio de este proyecto digital en el que ambas parecen protagonizar de manera equitativa.

Laura Zapata y Yina Calderón unieron fuerzas y sorprendieron con nuevo contenido
Laura Zapata y Yina Calderón unieron fuerzas y sorprendieron con nuevo contenido. (Foto Canal RCN).
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