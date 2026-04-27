Maleja Restrepo y Tatán Mejía vivieron angustiante momento por inundación en su casa

La reconocida pareja conformada por Maleja Restrepo y Tatán Mejía preocupó a sus seguidores luego de compartir el angustiante momento que vivieron tras una inundación en su casa. La presentadora mostró en redes sociales parte de los daños ocasionados por el agua y relató cómo han enfrentado la inesperada emergencia dentro de su hogar.

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¿Qué pasó en la casa de Maleja Restrepo y Tatán Mejía?

Durante la mañana de este lunes 27 de abril, Maleja Restrepo dejó a un lado su habitual contenido de recetas para el desayuno de su hija y el tradicional video del paisaje de su patio para compartir una lamentable noticia con sus seguidores: su casa amaneció completamente inundada.

Así fue el angustiante momento que vivieron Maleja y Tatán en su hogar. (Foto Canal RCN).

Aunque la reconocida presentadora no reveló qué provocó la emergencia, sí mostró cómo quedó gran parte de la vivienda. Incluso, tomó la situación con humor al asegurar que cualquiera pensaría que estaba haciendo una limpieza profunda, cuando en realidad intentaba sacar el agua de la propiedad.

“El que me vea aquí piensa que le estoy haciendo un aseo ni el berraco a la casa y la verdad es que estoy pegándole una desinundada a la casa…”, comentó.

Pese a lo ocurrido, Maleja mantuvo la calma mientras explicaba que varias habitaciones, incluidas las de sus hijas Macarena y Guadalupe, también resultaron afectadas. Además, señaló entre risas que es importante saber barrer y trapear para afrontar percances como este cuando la pareja no está presente, dando a entender que Tatán Mejía no se encontraba en casa.

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“Juepucha, ya me río, pero ustedes no saben lo que fue esto. Tengo todos los cuartos de las niñas, se entró el agua por todo el lado. Por eso es importante aprender a barrer y a trapear para saber cómo desinundarse cuando no tienes a tu hombre al lado”.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la inundación de la casa de Maleja y Tatán?

Hasta el momento, Maleja Restrepo no ha entregado más detalles sobre las causas de la inundación ni sobre los daños que dejó el incidente en su vivienda. Sin embargo, sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre lo ocurrido en la casa que comparte con Tatán Mejía y sus hijas.

“Qué susto despertar así”, “Espero que todo esté bien con la familia”, “Ojalá no haya daños graves”, fueron algunas de las reacciones