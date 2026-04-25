En las últimas horas el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de reconocido artista quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores, quienes lo admiraron a lo largo de su carrera al demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser un distinguido cantante.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Taylor Kirk se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el desafortunado fallecimiento de Taylor Kirk | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por varios medios de comunicación internacionales, quienes confirmaron la desafortunada noticia del fallecimiento de Taylor, en especial, por parte de la reconocida actriz Lou Doillon, quien expresó las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que contaba con más de 478 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Que en paz descanses Taylor, y sí, 'Lay Low' ha sido mi álbum favorito hasta ahora, y trabajar con Taylor—con todos los miembros de Timber Timbre en ese momento—fue muchas cosas. Pero me ayudó a conseguir uno de mis bebés favoritos, que es 'Lay Low’. Descansa en paz, hombre, descansa en paz. Y todo mi amor y coraje para todos a su alrededor, familia, banda, amigos que fueron tocados por Taylor. Cambio y fuera”, dijo la actriz en la descripción de la publicación.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Taylor Kirk a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Cabe destacar que Taylor Kirk dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional tras dejar destacarse a lo largo de su carrera al obtener un importante legado.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Taylor Kirk? | Foto: Freepik

Así también, Taylor adquirió gran popularidad en su pasado al ser el fundador y vocalista de Timber Timbre, cuya agrupación, se destacó por varias canciones, las cuales han tenido una gran influencia, las cuales son: ‘Magic Arrow’, ‘Black Water’ y ‘Demon Host’.