En las últimas horas, el mundo del fútbol colombiano se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido exjugador colombiano quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de sus seguidores y allegados, quienes resaltaron su gran habilidad en el deporte al participar en reconocidos equipos de fútbol colombiano.

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¿Quién fue el reconocido futbolista colombiano que falleció en las últimas horas?

En las últimas horas, el nombre de León Darío Atehortúa se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el desafortunado fallecimiento de León Darío Atehortúa. | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó el desafortunado fallecimiento de León Darío Atehortúa fue confirmado a través de un comunicado oficial compartido por parte de la cuenta oficial de Instagram de la Dimayor en la que cuentan con más de 500 mil seguidores, pues, expresaron las siguientes palabras:

“La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de León Darío Atehortúa, exjugador del Fútbol Profesional Colombiano”, dijo la Dimayor en un comunicado oficial.

La razón por la que falleció el exfutbolista se debió a causa de un infarto, tal como lo ha revelado, el medio de comunicación ‘El colombiano’ y otras fuentes en las que se comprueban los motivos.

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¿Cuál fue el importante legado que dejó León Darío Atehortúa a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

¿En cuáles equipos participó León Darío Atehortúa? | Foto: Freepik

Cabe destacar que León Darío Atehortúa dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al debutar en reconocidos equipos de fútbol colombiano como: Independiente Medellín, Bucaramanga y Envigado, cuyos equipos tuvo la oportunidad en demostrar su gran talento, en especial por su gran talento en el deporte.

Así también, el exfutbolista obtuvo importantes reconocimientos al demostrar su talento, en especial, por obtener varios reconocimientos a lo largo de su amplia trayectoria profesional.