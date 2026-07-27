En las últimas horas, el nombre de Hugo Gómez se ha convertido en centro de atención mediática al convertirse en el primer eliminado de la cocina de MasterChef Celebrity.

Aunque el actor no tenía redes sociales, ha cautivado a sus seguidores con todo lo que ha opinado frente a lo que hizo en la cocina más famosa del país en la que habló acerca del error que tuvo en su platillo durante una entrevista de Buen Día, Colombia.

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¿Qué dijo Hugo Gómez frente al error que tuvo al ser eliminado en MasterChef Celebrity?

En horas de la mañana de este 27 de julio, los internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la entrevista que tuvo el actor colombiano Hugo Gómez en Buen Día, Colombia.

Esto dujo Hugo Gómez en Buen Día, Colombia. | Foto: Canal RCN

El error que costó la eliminación de Hugo fue a causa de una confusión que tuvo en su platillo al momento de agregar un cilantro en su platillo, según la retroalimentación que le compartió el jurado, pues, expresó las siguientes palabras:

“Yo me equivoqué y en el momento en que mi nieto me estaba ayudando y cuando tuve que incluir el cilantro, a mí me pareció bien, pues, nunca había visto un cilantro de esa tonalidad”, agregó Hugo Gómez.

Con base en estas palabras, Hugo resaltó que a pesar de haberse equivocado al incluir cilantro en su platillo, recordó las veces en las que ha incluido este ingrediente en las recetas que prepara, en especial, en la changua, cuyo plato es uno de los que mejor prepara:

“Yo hago una changua impresionante y si no le pongo el cilantro, no queda. En verdad, no coloco el cilantro así”, reveló Hugo Gómez.

¿Cómo reaccionó Sebastián Villalobos tras la eliminación de don Hugo?

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Cabe destacar que una de las personas con las que el actor Hugo Gómez, más conocido como don Hugo, adquirió un gran compañerismo fue con el creador de contenido digital Sebastián Villalobos.

¿Cómo se despidió Sebastián Villalobos de Hugo Gómez? | Foto: Canal RCN

Por ello, Sebastián reaccionó de manera emotiva a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de nueve millones de seguidores, una ráfaga de fotografías frente a la participación de Hugo en la cocina más famosa del país, pues, expresó las siguientes palabras: