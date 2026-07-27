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Murió el bebé de una reconocida pareja de creadores de contenido: así compartieron la noticia

Una reconocida influencer reveló entre lágrimas que perdió uno de los mellizos que esperaba junto a su pareja.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida influencer rompió en llanto al revelar la pérdida de uno de sus bebés
Murió el bebé de una reconocida pareja de creadores de contenido: así compartieron la noticia (Foto freepik)

Una reconocida creadora de contenido conmovió a sus seguidores al compartir una de las noticias más difíciles de su vida.

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A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, reveló que perdió a uno de los bebés que esperaba junto a su pareja, apenas unas semanas después de anunciar con ilusión su embarazo.

reconocida influencer confirmó la pérdida de uno de los bebés que esperaba
Reconocida pareja de creadores de contenido confirmó la pérdida de uno de sus bebés (Foto freepik)

¿Quién es la influencer que perdió a uno de sus bebés?

Patricia Steisy es una reconocida personalidad de la televisión española y creadora de contenido nacida en Granada.

Alcanzó gran popularidad por su participación en programas de televisión y, con el paso de los años, consolidó una amplia comunidad en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y familiar.

Actualmente mantiene una relación con el arquitecto e influencer Pablo Pisa, con quien lleva más de seis años. Ambos también conducen el pódcast A cara lavada, donde hablan sin filtros sobre diferentes aspectos de su vida.

La pareja es padre de Athenea, nacida en abril de 2024, y a comienzos de julio de 2026 anunció que esperaba un nuevo embarazo, noticia que fue recibida con alegría por sus seguidores.

reconocida influencer confirmó la pérdida de uno de los bebés que esperaba
Patricia Steisy compartió la dolorosa pérdida de uno de los bebés que esperaba (Foto freepik)

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¿Cómo compartió la triste noticia Patricia Steisy?

A través de un video publicado en sus redes sociales, Patricia Steisy reveló que estaba esperando mellizos, una noticia que hasta ahora no había contado públicamente.

La influencer explicó que, desde las primeras revisiones médicas, los especialistas le advirtieron que uno de los bebés presentaba un tamaño considerablemente menor al del otro.

Según relató, el médico le explicó que lo más probable era que ese bebé dejara de desarrollarse y fuera reabsorbido de manera natural durante el embarazo. A pesar de conocer esa posibilidad desde el inicio, confesó que no pudo evitar ilusionarse con la llegada de ambos.

Finalmente, los médicos confirmaron que uno de los mellizos no logró salir adelante.

Durante el video, Patricia Steisy se mostró visiblemente afectada y reconoció que había creado un vínculo con el bebé que perdió, por lo que recibir la noticia fue muy doloroso.

La creadora de contenido reveló que el otro bebé continúa evolucionando favorablemente y que, durante la revisión médica, pudo escuchar su corazón y comprobar que se encuentra sano.

Asimismo, admitió que no pudo evitar sentir un profundo dolor, ya que tanto ella como Pablo Pisa se habían emocionado con la idea de convertirse en padres de mellizos.

Su testimonio recibió miles de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de seguidores y otras figuras públicas, quienes le enviaron palabras de aliento mientras continúa con su embarazo.

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