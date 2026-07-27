Colombiano se hace viral por particular petición para Haaland: ¿reaccionó el noruego?

A través de las redes sociales está circulando la peculiar petición que le hizo un influencer colombiano al goleador noruego, Erling Haaland; pues el futbolista ganó una gran fama tras La Copa Mundial FIFA 2026 y en Colombia hay varios de ellos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

No es que el jugador no tuviera fama antes, es que ahora, él, como otros futbolistas, tienen nuevos fanáticos que no son precisamente aficionados a este deporte. El noruego como muchos de sus colegas, ganaron nuevos seguidores y especialmente seguidoras.

Por eso, los colombianos que hable de Haaland, se vuelven rápidamente tendencia debido a lo mucho que llama la atención el joven de 1.95 metros de estatura; de hecho, en Colombia ya hay una creadora de contenido que la comparan con él.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri recibió fuerte impacto en el rostro de Ana del Castillo: todo quedó en video

Por otro lado, se viralizó un clip de uno influenciador, quien se dirige directamente a Erling y hace una especial petición.

¿Cuál es la petición que le hace influenciador a Erling Haaland?

Por medio de las plataformas digitales, el creador de contenido, Santiago Higuera, quien además fue locutor de La Mega Bogotá, publicó un clip en donde le pide ayuda a sus seguidores para que el video llegue a Erling Haaland.

La curiosa petición de un colombiano a Haaland se hizo viral AFP/ Timothy A. Clary)

Él solo pide que el noruego reacciones a su video, justificando que antes de La Copa Mundial él ya era muy fan e incluso, dice que él es todo lo que los hombres quisieran ser: “educado, que resuelve y que traten bien a su mujer. Pero también muy profesional”.

Artículos relacionados Talento internacional Haaland es comparado con el Pibe Valderrama y no precisamente por su don con el balón

Por esto, es que Santiago quiere llamar la atención del noruego con solo su reacción y sepa de su admiración hacia él.

¿Qué pasó con la joven influenciadora que se parece a Haaland?

Durante el Mundial 2026, Erling Haaland fue una de las tendencias en redes sociales y se viralizó en todo el mundo, tanto que, empezaron a salir muchas mujeres parecidas a él y en Colombia hay una, según los internautas.

La petición de un colombiano a Haaland desató revuelo. (AFP/ Kamil KRZACZYNSKI)

Pues se trata de Ana Sofía Montoya, quien se hizo viral en TikTok en nuestro país porque en sus comentarios le decían mucho que se parece al noruego y, de hecho, ella se lo tomaba en serio y aceptaba que sí tenía un leve parecido.

Desde antes de que Noruega quedara eliminado de la copa, ya había dejado de publicar videos sobre el tema y por eso, ya ha bajado un poco los comentarios en donde la comparaban con el futbolista, sin embargo, todavía queda uno que otro mensaje sobre el tema.