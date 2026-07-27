Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Colombiano se hace viral por particular petición para Haaland: ¿reaccionó el noruego?

Las redes no superan a Erling Haaland y colombiano se hace viral tras publicar video en donde le hace una particular petición.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La petición de un colombiano a Haaland desató revuelo
Colombiano llamó la atención de Haaland con una inesperada petición. (AFP/ UWE KRAFT)

A través de las redes sociales está circulando la peculiar petición que le hizo un influencer colombiano al goleador noruego, Erling Haaland; pues el futbolista ganó una gran fama tras La Copa Mundial FIFA 2026 y en Colombia hay varios de ellos.

Artículos relacionados

No es que el jugador no tuviera fama antes, es que ahora, él, como otros futbolistas, tienen nuevos fanáticos que no son precisamente aficionados a este deporte. El noruego como muchos de sus colegas, ganaron nuevos seguidores y especialmente seguidoras.

Por eso, los colombianos que hable de Haaland, se vuelven rápidamente tendencia debido a lo mucho que llama la atención el joven de 1.95 metros de estatura; de hecho, en Colombia ya hay una creadora de contenido que la comparan con él.

Artículos relacionados

Por otro lado, se viralizó un clip de uno influenciador, quien se dirige directamente a Erling y hace una especial petición.

¿Cuál es la petición que le hace influenciador a Erling Haaland?

Por medio de las plataformas digitales, el creador de contenido, Santiago Higuera, quien además fue locutor de La Mega Bogotá, publicó un clip en donde le pide ayuda a sus seguidores para que el video llegue a Erling Haaland.

Colombiano llamó la atención de Haaland con una inesperada petición
La curiosa petición de un colombiano a Haaland se hizo viral AFP/ Timothy A. Clary)

Él solo pide que el noruego reacciones a su video, justificando que antes de La Copa Mundial él ya era muy fan e incluso, dice que él es todo lo que los hombres quisieran ser: “educado, que resuelve y que traten bien a su mujer. Pero también muy profesional”.

Artículos relacionados

Por esto, es que Santiago quiere llamar la atención del noruego con solo su reacción y sepa de su admiración hacia él.

¿Qué pasó con la joven influenciadora que se parece a Haaland?

Durante el Mundial 2026, Erling Haaland fue una de las tendencias en redes sociales y se viralizó en todo el mundo, tanto que, empezaron a salir muchas mujeres parecidas a él y en Colombia hay una, según los internautas.

La curiosa petición de un colombiano a Haaland se hizo viral
La petición de un colombiano a Haaland desató revuelo. (AFP/ Kamil KRZACZYNSKI)

Pues se trata de Ana Sofía Montoya, quien se hizo viral en TikTok en nuestro país porque en sus comentarios le decían mucho que se parece al noruego y, de hecho, ella se lo tomaba en serio y aceptaba que sí tenía un leve parecido.

Desde antes de que Noruega quedara eliminado de la copa, ya había dejado de publicar videos sobre el tema y por eso, ya ha bajado un poco los comentarios en donde la comparaban con el futbolista, sin embargo, todavía queda uno que otro mensaje sobre el tema.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reconocida influencer rompió en llanto al revelar la pérdida de uno de sus bebés Viral

Murió el bebé de una reconocida pareja de creadores de contenido: así compartieron la noticia

Una reconocida influencer reveló entre lágrimas que perdió uno de los mellizos que esperaba junto a su pareja.

Deportes

Protagonista de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina anunció su retiro del fútbol

Uno de los protagonistas de la final entre España y Argentina tomó una decisión inesperada que sorprendió a los aficionados.

Nuevo temblor en Colombia: se registró una nueva eventualidad sísmica este 27 de julio, ¿dónde? Viral

Tembló en Colombia: se registró una nueva eventualidad sísmica este 27 de julio, ¿dónde?

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo temblor en varias zonas del país este lunes 27 de julio.

Lo más superlike

Mauricio conoció al primer novio de Isa Producciones RCN

El nuevo novio de Isa puso a sufrir a Mauricio: así reaccionó al verlos juntos

Isa dio el siguiente paso en el amor tras tener su primer novio, pero un inocente beso desencadenó la increíble reacción de Mauricio.

Así recordó Sonia Restrepo a Yeison Jiménez el día en que habría cumplido 35 años Yeison Jiménez

Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez en el día de su cumpleaños con un emotivo mensaje

Un grupo de personas quedó atrapado en lo alto de una atracción mecánica por una falla. Viral

Una docena de personas quedó atrapada a más de 10 metros de altura en atracción mecánica | VIDEO

Ricardo Arjona tendrá su próximo concierto en Bogotá Talento internacional

Ricardo Arjona se presentará en Bogotá, este sería su setlist

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo