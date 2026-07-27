Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez en el día de su cumpleaños con un emotivo mensaje

Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con un emotivo mensaje y habló de lo importante que era esa fecha para él.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así recordó Sonia Restrepo a Yeison Jiménez el día en que habría cumplido 35 años
El emotivo mensaje de Sonia Restrepo en el cumpleaños de Yeison Jiménez conmovió a sus seguidores (Foto Canal RCN) (Foto Rodrigo Varela / AFP)

La esposa del fallecido cantante Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje por el que habría sido un nuevo cumpleaños del artista.

Artículos relacionados

A través de una publicación compartida por RCN radio, Sonia recordó cómo vivía el intérprete esa fecha tan especial y expresó lo difícil que ha sido afrontar este primer cumpleaños sin su presencia, meses después de su fallecimiento.

Sus palabras rápidamente despertaron la reacción de miles de seguidores, quienes también aprovecharon la fecha para recordar al cantante y enviar mensajes de apoyo a su familia.

Sonia Restrepo dedicó un conmovedor mensaje a Yeison Jiménez el día de su cumpleaños
Así recordó Sonia Restrepo a Yeison Jiménez el día en que habría cumplido 35 años (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Sonia Restrepo sobre el cumpleaños de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo confesó que el cumpleaños de Yeison siempre fue una de las fechas que él más esperaba durante el año, pues disfrutaba celebrarlo con entusiasmo junto a las personas que amaba.

“Es muy duro tener que celebrar este cumpleaños sin él, porque para él los cumpleaños eran una fecha demasiado importante”

La esposa del cantante aseguró que afrontar esta fecha sin él ha sido especialmente difícil, pero también quiso quedarse con la gratitud de haber compartido su vida con un hombre que, según sus palabras, marcó profundamente a toda su familia.

En el mensaje, Sonia recordó a Yeison como un hombre que siempre mantuvo unida a su familia, que los amó, los valoró y les enseñó la importancia de permanecer juntos en todo momento.

También destacó que una de las mayores enseñanzas que dejó el artista fue la de cuidar los vínculos familiares y agradecer cada momento compartido con quienes más quería.

Además, afirmó que Yeison siempre fue consciente del cariño que recibía del público y que nunca dejó de sentirse agradecido con las personas que apoyaron su carrera desde el inicio.

Artículos relacionados

¿Cuántos años estaría cumpliendo Yeison Jiménez?

Este 27 de julio, Yeison Jiménez habría celebrado 35 años de edad. Sin embargo, el artista falleció el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo, una noticia que conmocionó a sus familiares, amigos y seguidores.

Aunque el cantante ya no está, su familia continúa recordándolo en las fechas más importantes, manteniendo vivo su legado y compartiendo con sus seguidores los recuerdos que dejó como esposo, padre y artista.

Sonia Restrepo dedicó un conmovedor mensaje a Yeison Jiménez
Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con un emotivo mensaje (Foto Rodrigo Varela / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz aceptaría ir a Al Hilal, pero el Bayern no lo dejaría salir Luis Díaz

Lucho Díaz ya le dio respuesta a la millonaria cifra que le ofreció el equipo Al Hilal: ¿de cuánto es?

Ya se conoce la respuesta que dio Lucho Díaz al equipo Al Hilal, tras conocer la millonaria cifra que le podrían pagar por temporada.

María Fernanda Aristizábal alarmó a sus seguidores al mostrar el complicado momento de salud que vive Talento nacional

María Fernanda Aristizábal preocupa tras revelar los problemas de salud que está enfrentando

María Fernanda Aristizábal reveló que atraviesa varios problemas de salud y explicó cómo el estrés ha afectado su cuerpo.

Manuela Gómez habló sin filtros sobre cómo se la lleva con Yina Calderón: esto confesó Manuela Gómez

Manuela Gómez habló sin filtros sobre cómo se la lleva con Yina Calderón: esto confesó

Manuela Gómez desata opiniones al hacer curiosa confesión sobre Yina Calderón mediante sus redes.

Lo más superlike

La inesperada ausencia de una participante de MasterChef Celebrity llamó la atención de todos MasterChef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity preocupa por su ausencia, ¿qué fue lo que pasó?

Una participante no estuvo en el nuevo capítulo de MasterChef Celebrity y Claudia Bahamón explicó qué ocurrió.

Un grupo de personas quedó atrapado en lo alto de una atracción mecánica por una falla. Viral

Una docena de personas quedó atrapada a más de 10 metros de altura en atracción mecánica | VIDEO

La petición de un colombiano a Haaland desató revuelo Talento internacional

Colombiano se hace viral por particular petición para Haaland: ¿reaccionó el noruego?

Ricardo Arjona tendrá su próximo concierto en Bogotá Talento internacional

Ricardo Arjona se presentará en Bogotá, este sería su setlist

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo