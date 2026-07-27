Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez en el día de su cumpleaños con un emotivo mensaje

La esposa del fallecido cantante Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje por el que habría sido un nuevo cumpleaños del artista.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

A través de una publicación compartida por RCN radio, Sonia recordó cómo vivía el intérprete esa fecha tan especial y expresó lo difícil que ha sido afrontar este primer cumpleaños sin su presencia, meses después de su fallecimiento.

Sus palabras rápidamente despertaron la reacción de miles de seguidores, quienes también aprovecharon la fecha para recordar al cantante y enviar mensajes de apoyo a su familia.

Así recordó Sonia Restrepo a Yeison Jiménez el día en que habría cumplido 35 años (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Sonia Restrepo sobre el cumpleaños de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo confesó que el cumpleaños de Yeison siempre fue una de las fechas que él más esperaba durante el año, pues disfrutaba celebrarlo con entusiasmo junto a las personas que amaba.

“Es muy duro tener que celebrar este cumpleaños sin él, porque para él los cumpleaños eran una fecha demasiado importante”

La esposa del cantante aseguró que afrontar esta fecha sin él ha sido especialmente difícil, pero también quiso quedarse con la gratitud de haber compartido su vida con un hombre que, según sus palabras, marcó profundamente a toda su familia.

En el mensaje, Sonia recordó a Yeison como un hombre que siempre mantuvo unida a su familia, que los amó, los valoró y les enseñó la importancia de permanecer juntos en todo momento.

También destacó que una de las mayores enseñanzas que dejó el artista fue la de cuidar los vínculos familiares y agradecer cada momento compartido con quienes más quería.

Además, afirmó que Yeison siempre fue consciente del cariño que recibía del público y que nunca dejó de sentirse agradecido con las personas que apoyaron su carrera desde el inicio.

¿Cuántos años estaría cumpliendo Yeison Jiménez?

Este 27 de julio, Yeison Jiménez habría celebrado 35 años de edad. Sin embargo, el artista falleció el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo, una noticia que conmocionó a sus familiares, amigos y seguidores.

Aunque el cantante ya no está, su familia continúa recordándolo en las fechas más importantes, manteniendo vivo su legado y compartiendo con sus seguidores los recuerdos que dejó como esposo, padre y artista.