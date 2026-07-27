Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lucho Díaz ya le dio respuesta a la millonaria cifra que le ofreció el equipo Al Hilal: ¿de cuánto es?

Ya se conoce la respuesta que dio Lucho Díaz al equipo Al Hilal, tras conocer la millonaria cifra que le podrían pagar por temporada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Luis Díaz aceptaría ir a Al Hilal, pero el Bayern no lo dejaría salir
Luis Díaz respondió a la millonaria oferta de Al Hilal. (AFP/ Ina Fassbender)

En horas de la tarde de este lunes 27 de julio se conoció la respuesta de parte de Luis Díaz para el equipo profesional de Arabia Saudí, Al Hilal, precisamente, en los últimos días se estaba hablando que ya habían fichado al colombiano.

Artículos relacionados

Ante la respuesta que dio el futbolista, nació una nueva polémica debido la decisión de su actual equipo Bayern Múnich, pues su respuesta no está gustando entre los aficionados del deporte y seguidores del delantero.

Por ahora, tras la respuesta del colombiano al equipo asiático, se queda esperar la negociación y al acuerdo con el que quieren llegar sus actuales “dueños”, pues todo depende de la decisión que se tome.

Artículos relacionados

Por ahora, en Colombia se habla mucho de lo que habrían publicados varios medios árabes, quienes están informando bastante sobre el tema en el medio oriente.

¿Qué les respondió Lucho Díaz a Al Hilal sobre su millonaria propuesta de hacer parte de su equipo?

A través de la red social ‘X’, varias cuentas están replicando la información del medio L'équipe, quien compartió que Lucho Díaz dijo que sí a Al Hilal, quienes lo ofrecieron la jugosa suma de un salario neto de 25 millones de euros por temporada, o sea, libre de impuestos y el doble de lo que gana actualmente.

Luis Díaz respondió a la millonaria oferta de Al Hilal
Revelan qué respondió Luis Díaz a la oferta de Al Hilal. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

En pesos colombianos serían aproximadamente $110.000 millones y hablando un valor mensual, estaría ganando $7.580 millones de pesos colombianos.

En cuanto a la cifra que le están dando al Bayern Múnich para comprarlo, es de 120 y 150 millones de euros, o sea, un rango entre $528.000 millones y $660.000 millones de pesos colombianos.

¿Por qué el Bayern Múnich no quiere dejar ir a Lucho Díaz y cuánto gana con ellos?

En pesos colombianos, Lucho Díaz estaría ganando mensualmente con el Bayern Múnich un valor de $4.245 millones y por temporada $50.943 millones.

Revelan qué respondió Luis Díaz a la oferta de Al Hilal
Luis Díaz aceptaría ir a Al Hilal, pero el Bayern no lo dejaría salir. (AFP/ Alfredo ESTRELLA)

En cuanto el equipo que no lo quiere dejar ir, la razón sería por el gran aporte del colombiano en el club alemán, ya que en la primera temporada con ellos tuvo u gran impacto, de hecho, de 51 partidos, el colombiano anotó 26 goles.

Además, de acuerdo con el Bayern, lo que ofrece el equipo asiático, no alcanza para pagar lo que realmente cuesta un futbolista como Lucho.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así recordó Sonia Restrepo a Yeison Jiménez el día en que habría cumplido 35 años Yeison Jiménez

Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez en el día de su cumpleaños con un emotivo mensaje

Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con un emotivo mensaje y habló de lo importante que era esa fecha para él.

María Fernanda Aristizábal alarmó a sus seguidores al mostrar el complicado momento de salud que vive Talento nacional

María Fernanda Aristizábal preocupa tras revelar los problemas de salud que está enfrentando

María Fernanda Aristizábal reveló que atraviesa varios problemas de salud y explicó cómo el estrés ha afectado su cuerpo.

Manuela Gómez habló sin filtros sobre cómo se la lleva con Yina Calderón: esto confesó Manuela Gómez

Manuela Gómez habló sin filtros sobre cómo se la lleva con Yina Calderón: esto confesó

Manuela Gómez desata opiniones al hacer curiosa confesión sobre Yina Calderón mediante sus redes.

Lo más superlike

Mauricio conoció al primer novio de Isa Producciones RCN

El nuevo novio de Isa puso a sufrir a Mauricio: así reaccionó al verlos juntos

Isa dio el siguiente paso en el amor tras tener su primer novio, pero un inocente beso desencadenó la increíble reacción de Mauricio.

Un grupo de personas quedó atrapado en lo alto de una atracción mecánica por una falla. Viral

Una docena de personas quedó atrapada a más de 10 metros de altura en atracción mecánica | VIDEO

La petición de un colombiano a Haaland desató revuelo Talento internacional

Colombiano se hace viral por particular petición para Haaland: ¿reaccionó el noruego?

Ricardo Arjona tendrá su próximo concierto en Bogotá Talento internacional

Ricardo Arjona se presentará en Bogotá, este sería su setlist

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo