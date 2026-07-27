Lucho Díaz ya le dio respuesta a la millonaria cifra que le ofreció el equipo Al Hilal: ¿de cuánto es?

En horas de la tarde de este lunes 27 de julio se conoció la respuesta de parte de Luis Díaz para el equipo profesional de Arabia Saudí, Al Hilal, precisamente, en los últimos días se estaba hablando que ya habían fichado al colombiano.

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Ante la respuesta que dio el futbolista, nació una nueva polémica debido la decisión de su actual equipo Bayern Múnich, pues su respuesta no está gustando entre los aficionados del deporte y seguidores del delantero.

Por ahora, tras la respuesta del colombiano al equipo asiático, se queda esperar la negociación y al acuerdo con el que quieren llegar sus actuales “dueños”, pues todo depende de la decisión que se tome.

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Por ahora, en Colombia se habla mucho de lo que habrían publicados varios medios árabes, quienes están informando bastante sobre el tema en el medio oriente.

¿Qué les respondió Lucho Díaz a Al Hilal sobre su millonaria propuesta de hacer parte de su equipo?

A través de la red social ‘X’, varias cuentas están replicando la información del medio L'équipe, quien compartió que Lucho Díaz dijo que sí a Al Hilal, quienes lo ofrecieron la jugosa suma de un salario neto de 25 millones de euros por temporada, o sea, libre de impuestos y el doble de lo que gana actualmente.

Revelan qué respondió Luis Díaz a la oferta de Al Hilal. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

En pesos colombianos serían aproximadamente $110.000 millones y hablando un valor mensual, estaría ganando $7.580 millones de pesos colombianos.

En cuanto a la cifra que le están dando al Bayern Múnich para comprarlo, es de 120 y 150 millones de euros, o sea, un rango entre $528.000 millones y $660.000 millones de pesos colombianos.

¿Por qué el Bayern Múnich no quiere dejar ir a Lucho Díaz y cuánto gana con ellos?

En pesos colombianos, Lucho Díaz estaría ganando mensualmente con el Bayern Múnich un valor de $4.245 millones y por temporada $50.943 millones.

Luis Díaz aceptaría ir a Al Hilal, pero el Bayern no lo dejaría salir. (AFP/ Alfredo ESTRELLA)

En cuanto el equipo que no lo quiere dejar ir, la razón sería por el gran aporte del colombiano en el club alemán, ya que en la primera temporada con ellos tuvo u gran impacto, de hecho, de 51 partidos, el colombiano anotó 26 goles.

Además, de acuerdo con el Bayern, lo que ofrece el equipo asiático, no alcanza para pagar lo que realmente cuesta un futbolista como Lucho.