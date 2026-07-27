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Ricardo Arjona se presentará en Bogotá, ¿cuándo?

El cantante se presentará el 31 de julio en el Movistar Arena con su tour ‘Lo que el Seco no Dijo'.

SuperLike Por: Laura Pineda
Ricardo Arjona
Ricardo Arjona se presentará en Bogotá este 31 de julio (Foto por AFP).

Ricardo Arjona se presentará en Bogotá el 31 de julio de 2026 a las 9 p.m. con su gira ‘Lo que el Seco no Dijo’. El artista regresará a Colombia luego de su gira en Estados Unidos donde tuvo más de 35 shows confirmados.

Ricardo Arjona
Ricardo Arjona llega a Bogotá con su gira 'Lo que el seco no dijo' (Foto por AFP).

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¿Dónde iniciará su gira Ricardo Arjona?

Ricardo Arjona inició su gira en Medellín el viernes 24 de julio y se presentó en el Estadio Polideportivo Sur Envigado. Esta fue la primera vez que se realizó un concierto en la capital antioqueña.

Luego se trasladó a Bogotá y se presentó el domingo 26 de julio. Sin embargo, el cantante cuenta con cuatro fechas más en el Movistar Arena, los días 26, 30, y 31 de julio, y el 1 y 2 de agosto.

Durante su gira, el artista presentará su más reciente álbum que reúne 12 canciones escritas por Arjona y grabadas en Londres, Estocolmo, Nashville, Los Ángeles, Miami, y Guatemala. Sus canciones hablan sobre la vulnerabilidad, la resiliencia, y el paso del tiempo. De acuerdo con Ricardo Arjona, este álbum es una muestra de una exploración personal.

La portada del disco muestra una foto en blanco y negro borrosa donde el guatemalteco aparece de niño junto a un arroyo. Los primeros sencillos del álbum se publicaron 2024 y muestra la diversidad géneros musicales que el público podrá encontrar.

'Despacio que hay prisa' es un tema que cuenta con una mezcla entre reggae y rock. Su otra canción, 'Nirvana' habla sobre las creencias y la vulnerabilidad. La tercera canción 'Todo termina' fue es una carta a los hijos de Ricardo Arjona, mientras el artista se recuperaba en el hospital y es la última canción del álbum.

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Ricardo Arjona se presentará en el Movistar Arena (Foto por AFP).

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¿Dónde se pueden adquirir las entradas?

Las entradas podrán adquirirse en la página web de Tuboleta. Las entradas se encuentran desde $180.000 hasta $719.000 dependiendo de la localidad. Entre las opciones se encuentran tribuna fan sur, platea, piso 2, piso 3 y tribuna fan sur VIP. También habrán habilitadas algunas bandejas de la tribuna que se encuentran libres de alcohol.

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¿Cuál es la razón por la que Ricardo Arjona es uno de los cantantes más escuchados de Colombia?

De acuerdo con Spotify, Ricardo Arjona cuenta con 9,9 millones de oyentes y Bogotá aparece como una de las ciudades que más lo escuchan con un público de 595.000 oyentes, por lo tanto, cuenta con una amplia audiencia en Colombia.

Las canciones más escuchadas del artista en Spotify son 'Fuiste tú', 'El problema', 'Cómo duele', 'Historia de taxi', y 'Pingüinos en la cama'.

¿Por qué llaman a Ricardo Arjona el intérprete de Pingüinos?

El característico apodo del artista se debe a uno de sus más grandes éxitos 'Pingüinos en la cama' y fue lanzada en el año 2005 en el álbum Adentro. Durante la canción se encuentra una frase que dice "hay pingüinos en la cama, por el hielo que provocas" para describir la frialdad, la distancia, y la falta de amor en una relación de pareja.

Tras el gran recibimiento de la canción, los fanáticos comenzaron a llamar al artista de esta manera.

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