Karol G habría reaccionado a la nueva relación de Feid

El cantante Feid ha causado gran revuelo entre sus millones de fanáticos luego de haber sido captado muy romántico con una mujer en una playa en Marbella, España.

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¿Feid ya superó a Karol G?

El artista ha provocado diversas reacciones entre los internautas debido a que muchos guardaban la esperanza de una posible reconciliación con la Bichota, con quien, al parecer, habría terminado su relación en agosto del 2025.

Por el momento, se desconoce la identidad de la mujer con la que estaría saliendo el cantante, pues no sería alguien del medio dele entretenimiento.

Luego de la filtración de dichas imágenes, Karol G se dejó ver muy activa en sus redes sociales compartiendo ciertos momentos de lo que ha sido el inicio de su gira "Viajando por el mundo Tropitour", que comenzó en Chicago, Estados Unidos.

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¿Karol G le lanzó indirecta a Feid tras su nueva relación?

La paisa compartió una fotografía de ella con su pelo cubriendo su rostro totalmente y con la quiso hacer un meme, dando entender lo ciega que se puede llegar a ser cuando se está enamorada.

"Amiga date cuenta. La amiga (cegada)", escribió.

Además, agregó su canción "Ese hombre es malo", en el que señala que parecía verse enamorada de ella, pero no era así.

"Ese hombre es malo, es mentiroso, es posesivo, se veía tan convencido de querer estar conmigo, ese hombre es malo, es desleal, es atrevido", es la frase que añadió.

Después de su respectivo meme, varios internautas reaccionaron en redes sociales, donde muchos destacaron como una indirecta a Feid luego de su nueva romance e incluso agregaron un video del paisa burlándose.

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Por ahora, Feid no se ha pronunciado sobre su nueva relación y no se cree que lo haga, debido a que siempre ha sido muy reservado con su vida personal.

Mientras tanto, Karol G sigue disfrutando de su tour, del que omitió canciones relacionadas con Feid como "Verano Rosa" y "No puedo vivir sin él", generando algunas inconformidades entre sus admiradores que esperaban cantar en vivo dichos temas.

Cabe destacar que, Karol G estará en Colombia con su gira en el mes de diciembre, donde hasta el momento, solo tiene fechas en Bogotá.