Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nataly Umaña reveló si volvería con Alejandro Estrada, ¿Renacerá el amor?

Tras meses de separación, Nataly Umaña rompió el silencio sobre la posibilidad de volver con Alejandro Estrada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Habrá segunda oportunidad? Nataly Umaña habló de volver con Alejandro Estrada
¿Habrá segunda oportunidad? Nataly Umaña habló de volver con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

Nataly Umaña respondió a una de las preguntas que más curiosidad ha despertado entre sus seguidores y habló con claridad sobre la posibilidad de retomar su relación con Alejandro Estrada. La actriz explicó cuál es su postura frente a un eventual reencuentro sentimental, dejando en evidencia si existe alguna opción de que su historia de amor tenga una nueva oportunidad.

Artículos relacionados

¿Nataly Umaña está soltera?

Nataly Umaña habló con sinceridad sobre su presente sentimental durante una entrevista con el periodista Carlos Claro y dejó clara su postura cuando surgió el nombre de Alejandro Estrada, su exesposo y reciente ganador de La casa de los famosos Colombia.

Nataly Umaña respondió si aún existe posibilidad de regresar con Alejandro Estrada
Nataly Umaña respondió si aún existe posibilidad de regresar con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

La actriz aseguró que actualmente se encuentra "bien, feliz, muy tranquila" y confesó que está abierta a enamorarse nuevamente, pues considera que el amor es "el estado ideal" y que siempre será bienvenido alguien que "apapache el corazón".

Artículos relacionados

¿Nataly Umaña le daría otra oportunidad a Alejandro Estrada? Esto respondió

Sin embargo, cuando Carlos Claro le preguntó qué pasaría si Alejandro quisiera reconquistarla, Nataly dejó entrever que no ve posible retomar esa relación. Explicó que, en su opinión, ambos "se intoxicaron" y que no cree en volver a buscar una historia que ya terminó. Además, señaló que ni ella ni su expareja necesitan mirar hacia atrás porque ambos pueden seguir construyendo su vida sentimental.

Nataly Umaña reveló si renacería el amor con Alejandro Estrada
Nataly Umaña reveló si renacería el amor con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

Aunque mencionó que nunca se debe decir "de esta agua no beberé", inmediatamente hizo una aclaración que marcó su posición. La actriz afirmó que entre los dos sigue existiendo un gran cariño y que siempre le deseará lo mejor a Alejandro, pero únicamente desde el respeto y el afecto como seres humanos, no desde el amor de pareja.

Artículos relacionados

Durante la conversación también surgió el tema de los 400 millones de pesos que Alejandro ganó en el reality.

Ante la insinuación de que ese premio pudiera cambiar las cosas, Nataly respondió que cuando iniciaron su relación ella tenía una mejor situación económica que él y que nunca necesitó de su dinero para darse sus lujos. Asimismo, recordó que durante su matrimonio ambos manejaron una relación basada en un aporte equitativo, describiéndola como "50/50".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro compartió emotiva escena entre su perrito y su pancita de embarazo Lina Tejeiro

¡Pura ternura! El perrito de Lina Tejeiro derrite las redes consintiendo su pancita de embarazada

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al compartir un emotivo momento entre su perrito y su pancita de embarazo.

Lina Tejeiro en Masterchef Celebrity. Lina Tejeiro

El momento en que Lina Tejeiro estaba embarazada y no lo sabía durante su participación en MasterChef

Lina Tejeiro despertó sospechas tras su reacción en el primer reto de eliminación en MasterChef Celebrity.

Juan Daniel Sepúlveda dejó sorpresiva indirecta en sus redes tras su ruptura con La Valdiri: ¿cuál? Andrea Valdiri

Juan Daniel Sepúlveda reapareció junto a contundente mensaje tras su ruptura con La Valdiri, esto dijo

El empresario dejó un sorpresivo mensaje en sus redes e internautas opinan si es para La Valdiri tras varios rumores circulados.

Lo más superlike

anuel aa y arcangel Anuel AA

Nuevo rifirrafe entre Anuel AA y Arcángel: se lanzaron fuertes mensajes en conciertos

El artista Arcángel no tardó en responderle a Anuel AA tras irse en su contra una vez más.

Duelo en el fútbol: falleció destacada figura en un accidente de tránsito, ¿quién? Talento internacional

Duelo en el fútbol: falleció destacada figura en un accidente de tránsito, ¿quién?

Emiro Navarro reaccionó a salida de Hugo Gómez Emiro Navarro

Emiro Navarro reaccionó a la salida de Hugo Gómez de MasterChef Celebrity, ¿qué dijo?

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo