Nataly Umaña reveló si volvería con Alejandro Estrada, ¿Renacerá el amor?

Nataly Umaña respondió a una de las preguntas que más curiosidad ha despertado entre sus seguidores y habló con claridad sobre la posibilidad de retomar su relación con Alejandro Estrada. La actriz explicó cuál es su postura frente a un eventual reencuentro sentimental, dejando en evidencia si existe alguna opción de que su historia de amor tenga una nueva oportunidad.

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¿Nataly Umaña está soltera?

Nataly Umaña habló con sinceridad sobre su presente sentimental durante una entrevista con el periodista Carlos Claro y dejó clara su postura cuando surgió el nombre de Alejandro Estrada, su exesposo y reciente ganador de La casa de los famosos Colombia.

Nataly Umaña respondió si aún existe posibilidad de regresar con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

La actriz aseguró que actualmente se encuentra "bien, feliz, muy tranquila" y confesó que está abierta a enamorarse nuevamente, pues considera que el amor es "el estado ideal" y que siempre será bienvenido alguien que "apapache el corazón".

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¿Nataly Umaña le daría otra oportunidad a Alejandro Estrada? Esto respondió

Sin embargo, cuando Carlos Claro le preguntó qué pasaría si Alejandro quisiera reconquistarla, Nataly dejó entrever que no ve posible retomar esa relación. Explicó que, en su opinión, ambos "se intoxicaron" y que no cree en volver a buscar una historia que ya terminó. Además, señaló que ni ella ni su expareja necesitan mirar hacia atrás porque ambos pueden seguir construyendo su vida sentimental.

Nataly Umaña reveló si renacería el amor con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

Aunque mencionó que nunca se debe decir "de esta agua no beberé", inmediatamente hizo una aclaración que marcó su posición. La actriz afirmó que entre los dos sigue existiendo un gran cariño y que siempre le deseará lo mejor a Alejandro, pero únicamente desde el respeto y el afecto como seres humanos, no desde el amor de pareja.

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Durante la conversación también surgió el tema de los 400 millones de pesos que Alejandro ganó en el reality.

Ante la insinuación de que ese premio pudiera cambiar las cosas, Nataly respondió que cuando iniciaron su relación ella tenía una mejor situación económica que él y que nunca necesitó de su dinero para darse sus lujos. Asimismo, recordó que durante su matrimonio ambos manejaron una relación basada en un aporte equitativo, describiéndola como "50/50".