Yeferson Cossio terminó con la mano prendida en fuego tras peligroso reto | VIDEO

Yeferson Cossio volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un video en el que realizó un arriesgado reto que terminó saliéndose de control. Durante la grabación, el creador de contenido terminó con una de sus manos envuelta en llamas, generando preocupación entre quienes vieron las impactantes imágenes, entre ellos su hermana Cintia.

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¿Cuál fue el peligroso reto con el que Yeferson Cossio terminó con su mano prendida en fuego?

Durante el pasado fin de semana Yeferson Cossio se mantuvo activo en sus redes sociales compartiendo con sus seguidores algunas de las actividades que estaba realizando en el festival de electrónica Tomorrowland en Bélgica.

El peligroso reto que dejó a Yeferson Cossio con la mano prendida en fuego. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, una de las actualizaciones generó gran impacto entre los internautas, pues en esta el influenciador enseñó un peligroso reto con fuego que decidió aceptar y que terminó con una de sus manos afectada.

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En el video se puede apreciar el momento en el que Cossio toma de la mano a un hombre asiático quien deja caer sobre los dos una botella con alcohol y posteriormente le prende fuego, ocasionando momentos de tensión entre los presentes.

El joven influenciador intentó apagar el fuego moviendo rápidamente su mano, pero esto no fue posible, por lo que permaneció así durante varios segundos, antes de encontrar un valde con agua y hielo para sumergirla.

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¿Cómo quedó la mano de Yeferson Cossio tras sufrir una fuerte quemadura?

Aunque el creador de contenido no se mostró preocupado por la situación, muchos de sus seguidores sí. Minutos más tarde, el mismo influenciador dio una actualización de la situación mostrando que el incidente no habría sido tan grave para él, pese a tener varias ampollas a lo largo de la zona.

Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores tras prenderse fuego la mano en un reto. (Foto Canal RCN).

Por ahora, Yeferson Cossio no ha vuelto a pronunciarse sobre la quemadura ni ha dado a conocer si el incidente requirió algún tratamiento adicional.

Por lo pronto, el influenciador continúa compartiendo momentos de su participación en el festival, donde el inesperado accidente terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados entre sus seguidores.