Así recordó Jhonny Rivera a Darío Gómez al cumplirse 4 años de su fallecimiento

Al cumplirse cuatro años del fallecimiento de Darío Gómez, Jhonny Rivera lo recordó con una emotiva publicación que despertó la nostalgia entre sus seguidores. El cantante de música popular compartió una fotografía en homenaje al intérprete, con la que rindió tributo a su legado.

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¿Cómo recordó Jhonny Rivera a Darío Gómez al cumplirse 4 años de su muerte?

Al cumplirse cuatro años de la muerte de Darío Gómez, Jhonny Rivera le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar el legado que dejó en la música popular. El cantante acompañó sus palabras con una fotografía publicada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, en la que ambos aparecen compartiendo un momento juntos.

Jhonny Rivera recordó a Darío Gómez con una imagen que conmovió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

En la publicación, Rivera destacó una vez más la importancia que representó Darío Gómez para el género al asegurar que fue "el que nos abrió el camino a todos". Asimismo, afirmó que el intérprete fue un "gran referente e inspiración en la carrera de muchos".

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Jhonny Rivera también señaló que el 26 de julio es una fecha que "marcó la historia de la música Popular", al considerar que el fallecimiento de Darío Gómez significó la partida de una de las figuras más representativas del despecho en Colombia.

“Hoy 26 de julio se cumplen 4 años de la partida del maestro Darío Gómez @elreydeldespecho el que nos abrió el camino a todos, gran referente e inspiración en la carrera de muchos. Definitivamente esta es una fecha que marcó la historia de la música Popular. Dios te tenga en su santa gloria.”

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La publicación de Jhonny Rivera no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes también aprovecharon la fecha para recordar al difunto cantante y destacar el legado que dejó en la música popular.

¿Cuál fue la causa de muerte de Darío Gómez?

Poco después de confirmarse la noticia de su fallecimiento, se conoció que Darío Gómez murió a causa de un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en su hogar.

Aunque el cantante fue trasladado a la Clínica Las Américas de Medellín, llegó sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero estas no tuvieron éxito, por lo que su fallecimiento fue registrado a las 7:31 p. m. del 26 de julio de 2022.