Sheila Gándara lanzó polémico comentario en redes: ¿indirecta a Mariana Zapata?

Sheila Gándara, una de las personalidades del panorama digital que frecuentemente llama la atención en redes sociales, recientemente causó revuelo al compartir un sorpresivo mensaje que rápidamente dio de qué hablar entre los internautas, quienes no tardaron en sacar sus propias conclusiones al respecto.

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¿Cuál fue el mensaje de Sheila Gándara que causó revuelo en redes sociales? Esto sucedió

A través de su cuenta de TikTok, en donde la joven ha logrado construir una sólida comunidad de miles de seguidores, decidió publicar un particular video en el que se mostró haciendo el lipsync de una famosa canción del artista Bad Bunny.

Sin embargo, no fue precisamente el video lo que capturó la atención de los usuarios sino el texto que decidió agregarle, pues para muchos se trató de una clara indirecta sobre el rumbo que tomó su anterior relación con Juanda Caribe luego de su participación en La casa de los famosos Colombia.

"La elegancia no pelea con nadie", escribió la creadora de contenido en la grabación. Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas, pues aunque Gándara no dio nombres ni afirmó nada en su publicación, hubo quienes dieron por hecho que se trataría de un mensaje dirigido a la nueva relación de Juanda con Mariana Zapata.

La indirecta que Sheila le habría enviado a Juanda Caribe y Mariana Zapata. (Foto Canal RCN).

¿Sheila Gándara envió indirecta a Juanda Caribe y Mariana Zapata? Este mensaje despertó sospechas

De inmediato, Sheila, quien ha ganado gran popularidad en las plataformas digitales luego del escándalo entre ella y el experticipante, recibió cientos de mensajes en donde en su gran mayoría las mujeres enviaron amorosos mensajes apoyando sus palabras.

"Absolutamente mi linda", "Y menos con un plato típico", "Al que le quede el guante que se lo plato típico", "La elegancia, el glamour y la clase se nota, estás espectacular Sheila", "Amo esta Sheila", "Así es, una dama elegante no pelea por nadie", son algunos de los comentarios que se puede leer.

Cabe señalar que, lo anterior, corresponde a afirmaciones hechas por el mismo público que sigue a la expareja de Juanda, quienes constantemente asocian las apariciones públicas de Sheila con el pasado que tuvo con el humorista y la manera en la que se dio su ruptura.