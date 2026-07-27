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Emiro Navarro reaccionó a la salida de Hugo Gómez de MasterChef Celebrity, ¿qué dijo?

Emiro Navarro rompió el silencio tras la eliminación de Hugo Gómez de MasterChef Celebrity: "Nunca será olvidado".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Emiro Navarro reaccionó a salida de Hugo Gómez
Emiro Navarro habló tras salida de Hugo de MasterChef. (Fotos Canal RCN)

MasterChef Celebrity ya tuvo su primer eliminado en la noche del 26 de julio, el actor Hugo Gómez, quien se ganó el cariño de sus compañeros y televidentes en su corto paso.

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¿Cómo fue la eliminación de Hugo Gómez de MasterChef Celebrity?

El reto de eliminación puso a prueba a ocho celebridades: Lina Tejeiro, Tuto Patiño, Milena López, Hugo Gómez, Tavo Bernate, Marta Restrepo, Luciano D'Alessandro y Víctor Tarazona.

Los jurados les dieron la libertad a los participantes de hacer un plato libre y cada uno siguió su instinto para hacer platos de sal y de dulce.

El actor con ayuda de Sebas Villalobos desde el balcón decidió hacer un arroz con leche, el cual a simple vista estaba perfecto, pero al momento que lo probaron los chefs se dieron cuenta de un grave error, un cilantro.

Este error fue determinante para los jurados, quienes decidieron elegirlo para ser el concursante que tenía que abandonar la competencia de primeras.

Hugo Gómez, primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026
Un pequeño error sacó a don Hugo de la cocina de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro a la eliminación de Hugo Gómez de MasterChef Celebrity?

La salida de don Hugo de la cocina más famosa de Colombia conmovió a todos sus compañeros, quienes lo despidieron entre lágrimas y aplausos.

Asimismo, varios de sus compañeros le dedicaron mensajes y palabras en redes sociales, uno de ellos el creador de contenido Emiro Navarro.

El influenciador compartió un par de fotografías del actor en sus historias de Instagram con un emotivo mensaje.

Emiro aseguró que a pesar de su corta estancia en la competencia su legado jamás sería olvidado entre sus compañeros.

Don Hugo no será olvidado nunca en esta cocina, lo extrañaremos mucho.


El experimentado actor reposteó el mensaje en sus redes sociales, mostrándose agradecido con el mensaje del exparticipante de La casa de los famosos Colombia y de otros de sus compañeros.

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