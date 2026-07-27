Pautips rompió el silencio sobre Emiro Navarro tras su cruce en MasterChef Celebrity

Desde su estreno, MasterChef Celebrity 2026 ha dado de qué hablar no solo por los retos en la cocina, sino también por las diferencias que han surgido entre algunos de los participantes.

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¿Qué reveló Pautips de su rifirrafe con Emiro Navarro en MasterChef Celebrity?

Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando Pautips mandó a callar a Emiro Navarro en el balcón en el reto de eliminación, una escena que provocó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Pautips decidió pronunciarse ante esta ola de comentarios y explicó por qué reaccionó de esa forma con Emiro Navarro. La creadora de contenido reconoció su error, aseguró que ya le pidió disculpas y reveló qué estaba pasando ese día.

Tuve una mala reacción con Emiro, lo mandé a callar. Voy a contarles qué pasó ese día, no para justificarme, sino para darles contexto.

Pautips habló de su problema con Emiro en MasterChef. (Fotos Canal RCN)

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¿Qué pasó entre Pautips y Emiro Navarro tras su rifirrafe en MasterChef Celebrity?

A través de un video, Pautips reconoció que actuó de manera equivocada y explicó que nunca buscó justificar su comportamiento, sino contar el contexto de lo ocurrido.

Ese día grabamos dos capítulos, el de salvación y eliminación, ese día yo me salvé y terminé muy estresada porque fue un día de mucho corre corre.

Paula Galindo, como es su nombre de pila, aseguró que, en esos días hasta ahora se estaban conociendo todos, por lo que sabía cómo era Emiro y su personalidad.

Eran las primeras semanas donde estábamos conociéndonos, yo no conocía a Emi, su personalidad y tampoco le tenía envidia, ni rencor como me están escribiendo.

Frente al grito, la influenciadora aseguró que fue producto del estrés y tensión del momento cuando ambos le intentaban ayudar a Luciano con su plato.

Yo intentaba hablarle a Luciano porque estaba haciendo un mal emplatado, pero él le gritaba más duro entonces se me salió.

Pautips confesó que, tras ese grito a Emiro ella aseguró que la iban a 'funar' en redes sociales, cosa que pasó porque confesó que le estaban llegando mensajes en su contra.

Una vez yo le digo a Emiro que se callé, yo me mando la mano a la boca y digo me van a funar, me sentí mal porque no debía tener esa reacción.

La creadora de contenido aseguró que aceptaba que tenía muchas cosas en su personalidad que sabían no eran tan buenas y que debía mejorar.

Asimismo, aceptó que se disculpó con él ese mismo día y después de que saliese el capítulo al aire en televisión.