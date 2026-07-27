El mundo de las redes sociales está consternado tras conocerse el fallecimiento de una conocida influenciadora que documentó su proceso con el Alzheimer a través de plataformas digitales.

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¿Cuál fue la reconocida influenciadora que falleció por Alzheimer?

La influenciadora que falleció fue Rebecca Luna, una creadora de contenido canadiense que conmovió a miles de personas al compartir en redes su lucha contra el Alzheimer de inicio temprano.

La muerte de Rebecca Luna fue confirmada el pasado 25 de julio a través de una publicación en su cuenta oficial de TikTok, donde sus familiares informaron que falleció sobre la 1:15 de la tarde, rodeada de sus seres queridos.

La canadiense ganó reconocimiento en redes sociales después de revelar, en abril de 2025, que había sido diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano cuando tenía 48 años.

Días antes de su muerte anunció que recurriría al programa de Asistencia Médica para Morir (MAID), un procedimiento legal en Canadá, y dejó un emotivo mensaje que hoy conmueve a sus seguidores.

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¿Cuál fue el mensaje de despedida de Rebbeca Luna antes de su fallecimiento?

Desde entonces decidió documentar cada etapa del proceso. En sus videos hablaba sobre las consultas médicas, los cambios que experimentaba y el impacto que la enfermedad tenía en su vida diaria, convirtiéndose en una voz de apoyo para otras personas que atravesaban situaciones similares.

Tres días antes de su fallecimiento, Rebecca sorprendió a sus seguidores al contar que había decidido adelantar la fecha del procedimiento de asistencia médica para morir, que inicialmente estaba previsto para comienzos de agosto.

Según explicó, durante mucho tiempo las decisiones relacionadas con su enfermedad estuvieron en manos de médicos y aspectos legales, pero finalmente pudo decidir cuándo quería poner fin a su sufrimiento.

"Durante el último año y medio las fechas no estuvieron bajo mi control legal ni médico. Pero en las últimas dos semanas la decisión ha sido mía", expresó en uno de sus últimos videos.

¿Quién era Rebbeca Luna, la influenciadora que falleció por Alzheimer?

Antes de morir, la creadora de contenido quiso dejar una reflexión para quienes siguieron de cerca su historia.

"He sufrido lo suficiente en este mundo. Espero que, si dejo este planeta, lo único que enseñe sea que necesitas aprender a amarte. Si yo pude hacerlo, tú también puedes", afirmó.

Rebecca Luna era madre soltera de dos hijos y, durante el último año, utilizó sus plataformas para crear conciencia sobre el Alzheimer precoz y abrir conversaciones sobre la autonomía y las decisiones al final de la vida.

Tras conocerse su fallecimiento, miles de usuarios destacaron el legado de valentía, honestidad y esperanza que dejó a través de sus redes sociales.