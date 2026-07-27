Julio César Herrera anunció su primer show de stand-up comedy; te contamos cuándo y dónde verlo

El reconocido actor colombiano Julio César Herrera se prepara para conquistar nuevos escenarios con su primer show de stand-up comedy.

Julio César Herrera hablará de su personaje de Freddy Contreras y cómo le cambió la vida. (Foto: Canal RCN)

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¿En qué producciones de RCN ha participado Julio César Herrera?

Tras una trayectoria marcada por personajes inolvidables en la televisión nacional, como el carismático Freddy Stewart Contreras en Yo soy Betty, la fea, y su participación en MasterChef Celebrity Colombia, Herrera apuesta por presentar un monólogo basado precisamente en el personaje que lo llevó a la fama y sobre varias decisiones impulsivas que marcaron su vida, como haber comenzado cinco carreras universitarias.

Julio César ha estado preparando durante meses este espectáculo llamado ¿Dónde dejó la moto? que promete ser honesto y divertido, dando un recorrido por sus historias personales, amorosas y profesionales.

¿Cuándo y dónde es el show de Stand up de Julio Cesar Herrera?

La cita será en Bogotá el próximo 12 de agosto en el teatro del Gimnasio Moderno, donde se espera una asistencia masiva de público, por lo que se deben conseguir las boletas en atrapalo.com.co con tiempo para no perderse esta nueva faceta del actor.

Herrera incluso retomó su afamado personaje de Freddy en la segunda temporada de la novela que se estrenó el año pasado.

En esta nueva versión, Freddy ya no era el mensajero de la empresa, sino que había escalado varios puestos, mostrando la evolución de un personaje que se convirtió fundamental en la serie.

Además, muchos personajes regresaron con sus actores originales dándole continuidad a una de las historias más queridas en Colombia y el mundo.

Actualmente ambas temporadas se pueden disfrutar por la plataforma de streaming Prime Video, mientras que por la app del Canal RCN se puede encontrar el Spin off EcoModa y la versión animada de la novela.

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Este debut en el stand up representa un nuevo capítulo en la trayectoria de Julio César Herrera.

Más allá de ser un reto artístico, es una apuesta por diversificar su presencia en el entretenimiento y conectar con el público desde otro ángulo.

El actor ha demostrado que no teme explorar nuevos formatos y que su carisma es ideal para causar risa.