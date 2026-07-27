Inés García compartió un inesperado video y despertó rumores sobre un bebé con Lamine Yamal

La relación entre Lamine Yamal e Inés García vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por un video que la influencer compartió en TikTok y que muchos usuarios interpretaron como una posible referencia a la maternidad.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

Aunque la pareja no ha hecho ningún anuncio relacionado con un embarazo o con planes de formar una familia, la publicación fue suficiente para que cientos de personas comenzaran a especular sobre el significado del mensaje y lo relacionaran con el futbolista del FC Barcelona.

¿Qué compartió Inés García en sus redes sociales?

Inés García suele mantenerse muy activa en TikTok, donde comparte videos sobre su rutina, maquillaje, estilo de vida y algunos momentos personales con sus seguidores.

Sin embargo, una reciente actividad en su perfil llamó especialmente la atención. La influencer reposteó un video cuyo mensaje hablaba sobre la experiencia de convertirse en madre.

La frase que aparece en el video dice:

"No hay nada más bonito que llevar un corazón que late gracias al tuyo".

El video que compartió Inés García desató todo tipo de rumores (Foto Justin Setterfield / AFP)

Tras notar el repost, varios usuarios comenzaron a comentar que el mensaje podría reflejar el deseo de Inés de convertirse en madre en algún momento de su vida.

Otros, incluso, fueron más allá y relacionaron la publicación con Lamine Yamal, preguntándose si la pareja tendría algún anuncio importante por hacer.

No obstante, hasta el momento no existe ninguna información o indicio que confirme que Inés García esté embarazada ni que la pareja haya manifestado públicamente estar esperando un hijo.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, las reacciones no tardaron en aparecer.

Mientras algunos internautas aseguraron que el video simplemente demuestra que Inés sueña con ser madre en el futuro, otros consideraron que podría tratarse únicamente de una frase con la que se sintió identificada y decidió compartir con sus seguidores, sin que esto implique un anuncio personal.

¿Cuántos años tienen Inés García y Lamine Yamal?

Actualmente, Inés García tiene 22 años, mientras que Lamine Yamal tiene 19 años, edad que cumplió recientemente.

Pese al interés que genera su relación, ambos han mantenido gran parte de su vida sentimental alejada de la vida pública, por lo que el video compartido por la influencer sigue siendo, por ahora, el único motivo detrás de los rumores que circulan en redes sociales.