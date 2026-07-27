Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Inés García compartió un inesperado video y despertó rumores sobre un bebé con Lamine Yamal

Un video que Inés García compartió en TikTok hizo que muchos hablaran sobre la posibilidad de ser madre en el futuro.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El video de Inés García que hizo preguntarse a muchos si tendrá un hijo con Lamine Yamal
Inés García compartió un inesperado video y despertó rumores sobre un bebé con Lamine Yamal (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

La relación entre Lamine Yamal e Inés García vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por un video que la influencer compartió en TikTok y que muchos usuarios interpretaron como una posible referencia a la maternidad.

Artículos relacionados

Aunque la pareja no ha hecho ningún anuncio relacionado con un embarazo o con planes de formar una familia, la publicación fue suficiente para que cientos de personas comenzaran a especular sobre el significado del mensaje y lo relacionaran con el futbolista del FC Barcelona.

¿Qué compartió Inés García en sus redes sociales?

Inés García suele mantenerse muy activa en TikTok, donde comparte videos sobre su rutina, maquillaje, estilo de vida y algunos momentos personales con sus seguidores.

Sin embargo, una reciente actividad en su perfil llamó especialmente la atención. La influencer reposteó un video cuyo mensaje hablaba sobre la experiencia de convertirse en madre.

La frase que aparece en el video dice:

"No hay nada más bonito que llevar un corazón que late gracias al tuyo".

El video que compartió sorprendió a los seguidores de Lamine Yamal
El video que compartió Inés García desató todo tipo de rumores (Foto Justin Setterfield / AFP)

Tras notar el repost, varios usuarios comenzaron a comentar que el mensaje podría reflejar el deseo de Inés de convertirse en madre en algún momento de su vida.

Otros, incluso, fueron más allá y relacionaron la publicación con Lamine Yamal, preguntándose si la pareja tendría algún anuncio importante por hacer.

No obstante, hasta el momento no existe ninguna información o indicio que confirme que Inés García esté embarazada ni que la pareja haya manifestado públicamente estar esperando un hijo.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, las reacciones no tardaron en aparecer.

Mientras algunos internautas aseguraron que el video simplemente demuestra que Inés sueña con ser madre en el futuro, otros consideraron que podría tratarse únicamente de una frase con la que se sintió identificada y decidió compartir con sus seguidores, sin que esto implique un anuncio personal.

Artículos relacionados

¿Cuántos años tienen Inés García y Lamine Yamal?

Actualmente, Inés García tiene 22 años, mientras que Lamine Yamal tiene 19 años, edad que cumplió recientemente.

Pese al interés que genera su relación, ambos han mantenido gran parte de su vida sentimental alejada de la vida pública, por lo que el video compartido por la influencer sigue siendo, por ahora, el único motivo detrás de los rumores que circulan en redes sociales.

¿Bebé en camino? El video de Inés García que desató especulaciones sobre Lamine Yamal
Lamine Yamal tiene 19 años y su pareja, Inés García, tiene 22 años. (Foto Leonardo Fernandez / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata? Sebastián Villalobos

Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata?

La mamá de Sebastián Villalobos, participante de MasterChef está casada con una mujer, ella es su esposa.

¿Mbappé llegará a la presidencia de Francia? Así respondió el futbolista Talento internacional

¿Mbappé aspira a la presidencia de Francia? Esto dijo sobre sus planes tras el fútbol

Kylian Mbappé sorprendió al hablar de los planes que tiene para su futuro luego del fútbol, mencionando la presidencia de Francia.

Isabella Ladera en la alfombra roja de los Latin Music Awards. Isabella Ladera

Isabella Ladera destapó la verdadera razón por la que dio a luz en casa: esto confesó

Isabella Ladera explicó sin filtros, el por qué prefirió dar a luz en su casa y no en un hospital como es costumbre.

Lo más superlike

Deportes

Protagonista de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina anunció su retiro del fútbol

Uno de los protagonistas de la final entre España y Argentina tomó una decisión inesperada que sorprendió a los aficionados.

Ricardo Arjona Talento internacional

Ricardo Arjona se presentará en Bogotá, ¿cuándo?

Emiro Navarro y Pautips en MasterChef Celebrity. Emiro Navarro

Emiro Navarro no se guardó nada y respondió a Pautips tras el tenso cruce en MasterChef Celebrity

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo