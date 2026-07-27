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Valentino destapó su versión sobre la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos

Valentino está siendo criticado tras mencionar la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos, arremetiendo contra Alejandro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentino rompió el silencio sobre la expulsión de Eidevin
Valentino reveló su verdad sobre la expulsión de Eidevin. (Foto/ Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 2026 terminó en mayo y tras dos meses de haberse finalizado, sigue dando de qué hablar, pues recientemente, se armó una nueva polémica que las redes no dejaron pasar y es Valentino Lázaro el protagonista.

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Esta nueva controversia se dio luego de que se volvió a tocar el tema de la expulsión de Eidevin López, pues haciendo memoria, él salió por votación del público luego de que haya tenido una dura discusión con Alejandro Estrada, el ganador de la temporada.

Según los internautas, Valentino está siendo criticado por haber dado su supuesta opinión sobre este tema, luego de varios meses y por eso, los fanáticos de ‘viejo zorro’ no le están perdonando que, su “hipocresía” tras hablar de Alejandro.

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Además, el bailarín y creador de contenido volvió a mencionar la expareja del actor, tal cual lo hizo muchas veces dentro del reality y esto, destapó una ola de comentarios.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre la discusión de Eidevin López y Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

A través de las plataformas está circulando un clip de un live que tuvo Valentino Lázaro con Eidevin López, en donde dice el bailarín que está ebrio y que no le importa decir lo que quiere.

Valentino reveló su verdad sobre la expulsión de Eidevin
La versión de Valentino sobre la expulsión de Eidevin. (Foto/ Canal RCN)

Pues le dijo a su excompañero que él era el más noble de todos en La casa de los famosos y que, no entiende a Colombia por haberlo sacado del programa.

Además, dijo que él se dejó provocar de Alejandro Estrada y por eso estaba afuera.

¿Por qué Valentino está siendo criticado tras hablar de Alejandro Estrada?

Además de decirle a Eidevin que él salió por dejarse incitar, Lázaro dijo que el actor y ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada, “tenía manipulada a Colombia, así como manipuló a su ex”.

La versión de Valentino sobre la expulsión de Eidevin
Valentino rompió el silencio sobre la expulsión de Eidevin. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, Valentino defendió una vez más a López de los comentarios que estaba recibiendo en el live y explicó que él sí lo conoce, mencionando que, “nadie sabe lo que es aguatar que estén lanzando pullitas”.

Pues con esto, es que justifica que así fue como Eidevin se habría dejado incitar antes de la discusión.

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